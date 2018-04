SÃ©nÃ©gal / Parrainage : des â€˜’sages » du pouvoir espÃ¨rent faire flÃ©chir l’opposition

Les Sages de la coalition présidentielle du Sénégal, Benno Bokk Yaakaar (BBY), ont dit, mardi à Dakar, être « à l’écoute de l’opposition » pour faire des contre-propositions au projet de loi sur le parrainage, qui sera examiné jeudi prochain à l’Assemblée nationale, afin de maintenir intacte la stabilité du pays, acquise après d’importantes « luttes » politiques et sociales.

« Le débat parlementaire a commencé ce lundi (hier) et les premiers échanges ont eu lieu en commission, la plénière se tiendrait le 19 avril 2018. Théoriquement donc, les concertations sont toujours possibles et un accord peut encore être trouvé si les acteurs politiques le veulent bien », a soutenu Yéro Deh, membre du conseil des Sages de BBY et ancien ministre de la Fonction publique sous le régime du président Abdoulaye Wade (2000-2012).

Il a dit constater que des médiateurs de la société civile ont pris l’initiative de tenter de renouer le fil du dialogue entre le président de la République (Macky Sall) « qui s’est dit favorable » et l’opposition, mais cette dernière n’a jusque-là pas fléchi de sa position.

« A notre avis, cette porte ne doit pas être refermée par l’opposition  même si, pour l’heure, différentes positions publiques de certains de ses leaders entretiennent plutôt la tension politique en espérant sans doute créer un rapport de forces favorable par la mobilisation et des manifestations de rue », a poursuivi M. Deh, entouré de ses collègues dudit conseil dont il porte la parole.

Jetant une lecture sur le projet de loi à controverse, Yéro Deh estime que le parrainage « est recevable (au Sénégal) au vu de l’expérience d’autres pays où ce parrainage citoyen est en vigueur », à savoir l’Autriche, la Bulgarie, la Finlande, l’Irlande,…même si, note-t-il, le président Sall n’a pas demandé leur (Sages de BBY) avis avant la confection du projet de loi.

« Ce parrainage citoyen, s’il est un filtre accepté dans ces pays, n’y empêche évidemment pas les candidats de l’opposition, ne facilite pas la réélection du Président au pouvoir et on observe que des alternances s’y déroulent régulièrement selon la volonté des électeurs », a argumenté le politicien.