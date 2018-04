SÃ©nÃ©gal : poursuite de la baisse du secteur secondaire en fÃ©vrier

La baisse du secteur secondaire au SĂ©nĂ©gal, entamĂ©e depuis le mois de janvier 2018, s’est poursuivie en fĂ©vrier 2018, a appris jeudi APA au niveau de la Direction de la prĂ©vision et des Ă©tudes Ă©conomiques (DPEE).Selon les donnĂ©es de cette structure, l’activitĂ© de ce secteur s’est repliĂ©e de 3,5%, en variation mensuelle contre une baisse de 1,4%, soit. « Cette contreperformance est, essentiellement, imputable Ă la production d’Ă©nergie (moins 14,8%), Ă la construction (moins 4,5%), Ă la fabrication de conserves de viande et poisson (moins 20,6%) et Ă la fabrication de matĂ©riaux de construction (moins 4,5%) ainsi qu’aux industries chimiques (moins 7,6%) », note la DPEE.

Par contre, une embellie est relevĂ©e au niveau de la production de sucre (plus 121,2%), l’Ă©grenage de coton et la fabrication de textiles (plus 39,3%) ainsi que les industries extractives (plus 2,7).

En variation glissante sur un an, le secteur secondaire a, toutefois, progressé de 3,7% en février 2018, particulièrement soutenu par la construction (plus 43,2%), la production de sucre (plus 190,8%), les industries chimiques (plus 12,6%) et le travail de bois (plus 26,4%).

Cependant, la DPEE a observĂ© de faibles rĂ©sultats au niveau de l’Ă©grenage de coton et la fabrication de textiles (moins 67%), des conserveries de viande et de poissons (moins 50,6%), de la fabrication de produits cĂ©rĂ©aliers (moins 46,7%) et des activitĂ©s extractives (moins 3,7%).

MS/te/APA