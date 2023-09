Sénégal-présidentielle 2024 : Macky Sall désigne Amadou Ba candidat du camp présidentiel

Le président de la république, président sortant à la prochaine élection a procédé samedi dernier à la désignation de l’actuel Premier ministre du Sénégal pour porter les chances de son parti.

Dans un peu plus de cinq mois, les Sénégalais iront aux urnes pour désigner le prochain président de la République. A mesure que l’échéance approche, les partis politiques et des coalitions se préparent. Dans le camp présidentiel réuni autour de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), aucune personnalité n’était encore présentée pour succéder au président Macky Sall. Ce dernier, dans un climat politique et social explosif, a déclaré le 03 juillet dernier à ses compatriotes, que sa « décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024 ».

Elu en 2012 et réélu en 2019 il a révisé la constitution du pays en 2016. Cette révision limite la durée au pouvoir du président de la République à deux mandats. Ayant déclaré sa non-candidature, le camp présidentiel ne connaissant aucun dauphin a priori, a fini par présenter Amadou Ba comme son candidat. L’annonce est rendue publique depuis samedi dernier. Elle est du président Macky Sall qui se sachant non partant, appelle ses collaborateurs, militants et sympathisants à soutenir le candidat choisi. C’est lui qui va porter l’ambition de la coalition BBY au scrutin présidentiel du 25 février 2024.

En présentant cette personnalité à l’électorat, le chef de l’Etat a mis l’accent sur ses compétences professionnelles, sa carrière diversifiée et sa capacité à rassembler. Amadou Ba est le Premier ministre du Sénégal depuis le 17 février 2022. Entre avril 2019 et novembre 2020, il a occupé le poste de ministre des affaires étrangères.

Avant cela, il a été entre septembre 2013 et avril 2019, ministre de l’Economie et des Finances. A 62 ans, le natif de Dakar la capitale est membre de l’Alliance pour la République (APR-Yaakaar) parti présidentiel, depuis sa création en 2008 par le Premier ministre Macky Sall. C’était alors après son départ du Parti démocratique sénégalais (PDS) créé par Abdoulaye ancien chef de l’Etat de 2000 à 2012.