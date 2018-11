Sénégal : session de formation de l’ONT à Goudomp

L’Observatoire national des territoires (ONT) annonce, dans un communiqué reçu vendredi à APA, qu’une session de formation sur l’utilisation et la gestion de sa plateforme à l’intention des points focaux dans les communes de Goudomp se tient depuis jeudi dans ce chef-lieu de département au sud du Sénégal.Prévu jusqu’à samedi, « l’atelier vise à initier les secrétaires municipaux, les secrétaires généraux de départements, les services techniques départementaux de l’éducation, de la santé et de l’environnement de Goudomp sur les différents outils de gestion de la plateforme de l’Observatoire national des territoires (ONT) », renseigne le communiqué.

L’objectif est de les outiller pour une collecte de « l’information territoriale fiable et désagrégée ». La rencontre de l’ONT avec ses points focaux marque le démarrage d’une nouvelle série de formations après celles tenues à Ziguinchor, Bignona, Oussouye, Kolda et Sédhiou.

De l’avis de Bara Vilane, l’adjoint au préfet de Goudomp qui a présidé la cérémonie d’ouverture de l’atelier, « l’organisation duale du territoire soulève aujourd’hui des difficultés pour sa gouvernance. Ces difficultés sont souvent liées au déficit d’informations, à la mauvaise planification. Ce qui impacte négativement sur le processus d’élaboration et de mise en œuvre des projets de développement.

Selon M. Vilane, « il est impossible de planifier ou de gérer un projet sans une bonne maîtrise de l’information territoriale. D’où la nécessité de disposer d’un système d’informations géographiques éclairées dans le domaine de la planification ou de la gestion des territoires ».

Pour sa part, Babacar Thiam, le représentant du Directeur général de l’Agence de développement local (ADL), est revenu sur le sens et l’importance de la plateforme de l’Observatoire national des territoires dans la mise en œuvre des politiques de développement.

L’Observatoire National des Territoires (ONT) est un cadre d’échanges et de réflexion multi-acteurs, multisectoriels dont le but est d’apporter un véritable outil d’aide à la décision, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de projets et programmes porteurs de croissance économique et de développement local.

L’ADL s’est engagée à travailler avec toutes les parties prenantes pour la maîtrise de l’information territoriale dans les collectivités du Pôle Casamance à travers une approche participative et inclusive.

C’est dans ce cadre qu’elle a intégré, dans la plateforme de l’Observatoire, le Système de suivi des services sociaux de base (4 SB) utilisé depuis quelques années par l’Unicef dans les 14 Collectivités territoriales de Kolda et Sédhiou (sud).