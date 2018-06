Sénégal : stabilité des prix à la consommation en avril

Les prix à la consommation au Sénégal ont enregistré une stabilité au terme du mois d’avril 2018 comparé au mois précédent, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Selon cette structure, les légères progressions des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (plus 0,4%), de la fonction Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles (plus 0,2%), de la santé (plus 0,1%), du transport (plus 0,2%) et des biens et services divers (plus 0,1%) ont été compensées par le repli de 0,3 % des prix des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer.

Comparativement au mois d’avril 2017, les prix à la consommation ont, cependant, connu une hausse de 1,1% en avril 2018. Cette progression est essentiellement portée par les produits alimentaires et boissons non alcoolisées qui se sont accrus de 2,8%. En particulier les prix du poisson frais et des légumes frais en fruits ou racine ont enregistré des bonds respectifs de 26,6% et 15,5%, sur la période.

S’agissant de l’inflation sous-jacente (hors produits frais et énergétiques) du mois d’avril 2018, la DPEE note qu’elle est ressortie à moins 0,6% en rythme mensuel et à moins 0,3% en glissement annuel.

En termes d’origine, les prix des produits importés se sont repliés de 0,4% en variation mensuelle et moins 1,4% en glissement annuel, durant le mois d’avril 2018. Sur la période, les produits locaux ont, par contre, renchéris de 0,2% en rythme mensuel et de 2,3% en variation glissante sur un an.