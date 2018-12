Sénégal : un camionneur meurt sous les roues de son véhicule manœuvré par un apprenti

Un camionneur qui se rendait à Kolda (648 km au sud de Dakar) pour une livraison de denrées alimentaires, est mort écrasé par son propre véhicule qu’il avait confié à son apprenti pour qu’il le gare sur le bas-côté, le temps d’un repos nocturne.Selon le quotidien l’Observateur de ce vendredi, le drame est survenu mercredi soir quand, parti de Dakar avec son chargement, le camionneur est arrivé à un check pointe où il fut obligé de passer la nuit avant de reprendre la route pour rallier Kolda, sa destination finale, située à 180 km de là.

Après s’être garé derrière une file de véhicules, le camionneur va se restaurer dans une gargote, puis, à son retour, il demande à son apprenti d’en faire autant. Non sans lui signifier que le camion est mal garé et qu’il peut, si plus tard il s’aperçoit qu’il y a de la place, prendre le volant et ranger au mieux le camion.

L’apprenti file vers le restaurant et le chauffeur s’aménage une couchette sous le véhicule où, gagné par la fatigue, il sombre dans un profond sommeil.

C’est de retour du restaurant et, s’apercevant que le bas-côté est libéré, que l’apprenti qui ne savait pas où se trouvait son patron, a fait la manœuvre fatale, indique l’Observateur avant de préciser que le corps sans vie du camionneur a été déposé au centre de santé de Vélingara.

Le journal ne donne aucune précision sur le sort de l’apprenti.