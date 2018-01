Sénégal : Un grand hôtel de Dakar refuse d’abriter un congrès de francs-maçons

Le 26-éme congrès des francs-maçons, initialement prévu les 2 et 3 février prochains à l’hôtel King Fahd Palace de Dakar, n’aura plus lieu dans ce plus grand réceptif de la capitale sénégalaise, suite au refus de la direction, a-t-on appris de source médiatique.’Le directeur de l’hôtel King Fahd Palace, Pierre Mbow, ferme ses portes aux francs-maçons », a indiqué le quotidien L’As de ce mardi, ajoutant que ce congrès dénommé ‘’Rencontres humanistes et fraternelles africaines et malgaches (Rehfram), d’obédience maçonnique » ne se tiendra pas dans le lieu que ses organisateurs avaient réservé.

Ces derniers jours, plusieurs mouvements islamiques du Sénégal avaient fait part de leur détermination à s’opposer par tous les moyens à la tenue du congrès des francs-maçons.

En 1985, une rencontre du même genre n’avait pu se tenir au Sénégal à cause d’une forte mobilisation de citoyens et de chefs religieux.