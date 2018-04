SÃ©nÃ©gal: un maire d’opposition condamnÃ© pour « outrage Ã  magistrat »

L’Ă©lu d’opposition sĂ©nĂ©galais BarthĂ©lĂ©my Dias, proche du maire de Dakar Khalifa Sall condamnĂ© le 30 mars Ă cinq ans de rĂ©clusion pour « escroquerie », a Ă©copĂ© mardi d’une peine de six mois de prison ferme pour « outrage Ă magistrat », a constatĂ© une journaliste de l’AFP.

BarthĂ©lĂ©my Dias, maire d’une commune de l’agglomĂ©ration dakaroise, Mermoz SacrĂ©-Coeur, dissident de la majoritĂ© prĂ©sidentielle et ancien dĂ©putĂ© socialiste, Ă©tait jugĂ© par le tribunal de flagrant dĂ©lit de la capitale sĂ©nĂ©galaise, qui l’a en outre condamnĂ© Ă payer une amende de 100.000 francs CFA (150 euros).

Le parquet avait requis, lors du procès le 8 avril, deux ans de prison contre M. Dias, qui avait plaidĂ© non coupable des accusations notamment d' »outrage Ă magistrat », de « discrĂ©dit sur l’ordre judiciaire et une dĂ©cision de justice » et d’avoir « provoquĂ© un attroupement non armĂ© ».

M. Dias avait à la barre déclaré souhaiter ne pas rentrer à la maison par solidarité avec le maire de Dakar, en détention depuis mars 2017.

« Si Khalifa Sall couche en prison, alors moi aussi, je suis prĂŞt Ă faire don de ma libertĂ© », avait-t-il affirmĂ© au juge.

« Nous rejetons cette dĂ©cision de justice. Nous pensons qu’elle doit ĂŞtre infirmĂ©e. On va faire appel, a dĂ©clarĂ© Ă la presse Me El Hadji Diouf, un avocat de M. Dias, après le jugement.

« Nous vivons les heures les plus sombres de notre dĂ©mocratie. Aucun homme politique ne peut plus critiquer le fonctionnement normal de la justice. Bonjour la pensĂ©e unique », a-t-il ajoutĂ©.

Partisan fervent de Khalifa Sall, BarthĂ©lĂ©my Dias s’en Ă©tait vivement pris aux juges après la condamnation du maire de Dakar, le 30 mars, Ă cinq ans de prison et plus de 7.600 euros d’amende pour « escroquerie sur les deniers publics et faux en Ă©criture » sur un montant d’environ 2,5 millions d’euros.

Il est reprochĂ© au maire de Dakar d’avoir, entre 2011 et 2015, fait des dĂ©penses Ă des fins politiques en retirant ce montant des caisses de la ville de Dakar sur la base de fausses factures.

BarthĂ©lĂ©my Dias et Khalifa Sall sont des dissidents du Parti socialiste (PS), membre de la coalition prĂ©sidentielle. Ils font partie des responsables de ce parti exclus en dĂ©cembre pour « violences, indiscipline et activitĂ©s politiques concurrentes ».

Khalifa Sall, 62 ans, impute ses dĂ©boires judiciaires Ă son statut d’opposant au chef de l’Etat, Macky Sall qui, selon lui, l’a traduit en justice pour l’empĂŞcher de se prĂ©senter Ă la prĂ©sidentielle de 2019.