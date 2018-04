SÃ©nÃ©gal: vers la fin de la grÃ¨ve des enseignants

Le ministre sĂ©nĂ©galais de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, a annoncĂ© samedi soir Ă Dakar, que quatre (4) des six (6) organisations syndicales de l’intersyndicale du G6 ont dĂ©cidĂ© de suspendre leur mot d’ordre de grève après une rĂ©union tenue avec elles dans la matinĂ©e.

« A l’heure oĂą je vous parle, nous avons 4 des 6 organisations syndicales que constitue le groupe du G6 qui nous ont de façon informelle informĂ© de leur dĂ©cision de suspendre la grève. Elles tiennent cette dĂ©cision des dĂ©libĂ©rations de leurs propres bases », a annoncĂ© le ministre Thiam lors d’un point de presse.

Saluant au nom du chef de l’Etat, Macky Sall, cette posture « courageuse » de ces 4 syndicats dont il laisse la « primeur » de se nommer, il espère que cette dĂ©cision va « inspirer » leurs autres collègues du G6 après avoir « personnellement renouĂ© le fil du dialogue » avec ces organisations syndicales, mais dont seulement 5 ont acceptĂ© de rĂ©pondre Ă son appel.

Poursuivant, M. Thiam a informĂ© que le gouvernement a retenu dès « lundi prochain, Ă 10h, d’entamer une concertation avec les parents d’Ă©lèves et les enseignants autour du rĂ©amĂ©nagement de l’annĂ©e scolaire », assurant que ses Ă©quipes techniques ont fini de travailler sur ce sujet et sur la « reprogrammation des examens et concours ».

Aussi, « dès le mardi 24, Ă 16 heures, les organisations syndicales qui ont acceptĂ© de suspendre le mot d’ordre peuvent se retrouver avec l’administration pour commencer la rĂ©daction du protocole d’accords qui va sanctionner l’ensemble des engagements pris par l’Etat », a-t-il encore dĂ©clarĂ©, soulignant que cette rĂ©union peut ĂŞtre Ă©largi aux autres syndicats.

InterrogĂ© sur ce que risquent les syndicalistes restĂ©s intransigeants, le ministre de l’Education a soutenu que le gouvernement « privilĂ©gie encore la voie du dialogue » afin que l’Ă©cole retrouve sa « sĂ©rĂ©nitĂ© », mĂŞme s’il ne pourra pas accepter que l’annĂ©e scolaire soit « blanche ».

Depuis dĂ©cembre 2017, l’Ă©cole sĂ©nĂ©galaise est secouĂ©e par des mouvements de grèves des enseignants, dont les points nodaux de leur revendication restent l’indemnitĂ© de logement et la question de l’alignement.

Le prĂ©sident Macky Sall avait annoncĂ© lors de son discours de la veille de la fĂŞte de l’IndĂ©pendance, le 3 avril dernier, l’augmentation de cette indemnitĂ© de 60.000 Ă 85.000 FCFA.

Plusieurs réunions gouvernementales ont été tenues avec les syndicats les plus représentatifs du secteur, regroupés au sein du G6, pour trouver un début de dénouement de la crise, mais en vain.

Plusieurs chefs religieux, dont le Khalife gĂ©nĂ©ral des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, avait rĂ©cemment demandĂ© la levĂ©e ou la suspension du mot d’ordre de grève lors d’une audience avec des leaders des syndicats du G6, mais ces derniers avaient toutefois dĂ©cidĂ© de continuer leurs mouvements.

La semaine dernière Ă Ziguinchor (sud), cette intersyndicale avait organisĂ© une marche non autorisĂ©e finalement dispersĂ©e par les forces de l’ordre.

MalgrĂ© cette tension, le ministre de l’Education nationale reste optimiste car, pour lui « la gestion d’une crise est dynamique et non statique ».