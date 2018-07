Sénégal : vers un doublement du Fonds de développement des cultures urbaines

Le budget alloué au Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU) va être doublé et passera ainsi de 300 à 600 millions de FCFA, a annoncé, mardi à Dakar, le directeur de cabinet du ministère de la Culture, Amadou Lamine Sarr.«Les résultats du Fonds de développement des cultures urbaines sont, jusque-là, très probants et son budget va passer du simple au double, c’est-à-dire de 300 à 600 millions F CFA. Nous voulons une gestion participative du FDCU et cela passe par la promotion de toutes les disciplines de la culture urbaine», a déclaré Amadou Lamine Sarr, directeur de cabinet du ministère de la Culture.

Il présidait la présentation des résultats du comité de gestion du Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU).

A sa suite, Abdoulaye Koundoul, le directeur des Arts, a informé que « ce fonds a pour vocation de structurer le secteur des cultures urbaines en ayant toujours comme ligne de mire la transparence et l’inclusion ». « En 2017, a-t-il rappelé, 39 structures en ont bénéficié et cette année, elles sont au nombre de 71. »

Parmi les bénéficiaires, il y a Cheikh Sadibou Kâ, de l’association jeunesse, action et développement (AJAD) de Kaolack qui a acquis du matériel de sonorisation grâce notamment au financement du FDCU. « 10 emplois fixes et des emplois temporaires ont ainsi été créés avec la location de ce matériel », a-t-il indiqué.

De son côté, Oumar Sall, le Coordonnateur du Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU), a mis un accent particulier sur les principales difficultés des demandeurs de financement qui peinent, le plus souvent, à présenter leurs projets ou à rédiger des rapports lisibles.

Mis sur pied il y a deux ans, le Fonds de développement des cultures urbaines a initialement été doté d’un financement de 300 millions F CFA par le président de la République. Les cultures urbaines recouvrent l’ensemble des pratiques culturelles, artistiques et sportives issues de l’espace urbain comme le graffiti, le rap et le roller.