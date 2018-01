Sénégal/Affaire Lactalis : Retrait du marché de 1 648 cartons et 9 848 boites de lait suspect (média)

La Direction du commerce intĂ©rieur a retirĂ© du marchĂ© sĂ©nĂ©galais 1 648 cartons et 9 848 boites de lait suspect, suite au scandale du lait contaminĂ© en France et dans d’autres pays, rapporte le quotidien EnQuĂȘte (privĂ©) dans sa parution de samedi.Selon le journal, conformĂ©ment Ă sa mission rĂ©galienne de protection des consommateurs, la Direction du commerce intĂ©rieur, Ă travers la division de la consommation, a pris des dĂ©cisions majeures.

«Il s’agit de retirer tous les produits incriminĂ©s destinĂ©s Ă l’alimentation humaine et surtout les produits laitiers infantiles et cĂ©rĂ©aliers. Dans ce sens, on a fait des retraits au niveau de quatre principaux importateurs que sont Cophase, Laborex, Sodipharm et Duopharm. Ces derniers dĂ©tiennent en rĂ©alitĂ© 95% du marchĂ© du lait infantile. Au total on, a fait un retrait de 1 648 cartons et 9 848 boites de lait d’une valeur de 52 millions f cfa», explique Issa Wade, chef de la division de la consommation.

Il souligne que la deuxiÚme décision consiste à envoyer des  échantillons aux laboratoires de sécurité sanitaire des aliments. «Les analyses, dit-il, sont en cours, mais en attendant on a interdit la vente de ce lait dans tous les coins de commercialisation».

Un autre quotidien privĂ©, LibĂ©ration, note que ce lait contaminĂ© de Lactalis est bien arrivĂ© Ă Dakar, suffisant pour qu’il donne la parole au Dr AloĂŻse Diouf, conseiller technique numĂ©ro 1 du ministĂšre de la SantĂ©, qui rassure que «le SĂ©nĂ©gal a pris toutes les mesures idoines».