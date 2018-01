SÃ©nÃ©gal/carnage de Boffa : 16 personnes mises sous mandat de dÃ©pÃ´t

Au total, 16 personnes sur les 22 arrĂŞtĂ©es sont mises sous mandat de dĂ©pĂ´t, vendredi soir, Ă la prison de Ziguinchor (Sud), et six autres libĂ©rĂ©es dans le cadre de l’enquĂŞte sur le carnage de Boffa le 06 janvier 2018 qui a fait 14 victimes.Ces suspects, parmi lesquels figurent des chefs de villages et des membres du comitĂ© inter-villageois de protection de la forĂŞt de Boffa-Bayotte, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, d’assassinat, dĂ©tention d’armes sans autorisation et participation Ă un mouvement insurrectionnel.

Le 06 janvier 2018, des hommes armés ont tué 14 personnes parties chercher du bois dans la forêt de Boffa-Bayotte.

Suite Ă ce drame, le prĂ©sident Macky Sall a pris, mercredi dernier, la dĂ©cision de suspendre jusqu’Ă nouvel ordre les autorisations de coupe de bois en Casamance.