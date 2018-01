Séoul saisit la main tendue par Pyongyang

SĂ©oul a proposĂ© mardi de tenir des discussions Ă haut niveau avec Pyongyang le 9 janvier, saisissant la main tendue par Kim Jong-Un qui a appelĂ© Ă de meilleurs relations et Ă©voquĂ© une participation aux jeux Olympiques d’hiver en CorĂ©e du sud.

Le dirigeant nord-corĂ©en a profitĂ© de son allocution Ă la nation du Nouvel An pour rĂ©pĂ©ter que son pays Ă©tait un Etat nuclĂ©aire Ă part entière, avertissant qu’il avait en permanence Ă sa portĂ©e le « bouton » atomique.

Mais parallèlement, il a fait une ouverture en direction du Sud en expliquant que Pyongyang pourrait participer aux JO de Pyeongchang.

Le ministre sud-corĂ©en de l’Unification Cho Myoung-Gyon a expliquĂ© que SĂ©oul « rĂ©itĂ©rait sa volontĂ© d’organiser des discussions avec le Nord Ă tout moment, dans n’importe quel lieu et sous n’importe quelle forme ».

« Le gouvernement propose des entretiens à haut niveau avec la Corée du Nord le 9 janvier dans la maison de la paix de Panmunjom », village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée (1950-53).

« Nous espĂ©rons que le Sud et le Nord pourront s’asseoir face Ă face pour discuter de la participation de la CorĂ©e du Nord aux jeux de Pyeongchang de mĂŞme que d’autres questions d’intĂ©rĂŞt mutuel pour l’amĂ©lioration des relations intercorĂ©ennes », a-t-il dit.

Le contenu des entretiens, a-t-il encore prĂ©cisĂ©, pourrait ĂŞtre dĂ©terminĂ© via le canal de communication de Panmunjom. Cette ligne tĂ©lĂ©phonique Ă©tait utilisĂ©e rĂ©gulièrement par des opĂ©rateurs des deux pays pour faire le point avant d’ĂŞtre coupĂ©e en 2016 Ă cause de la dĂ©tĂ©rioration des relations bilatĂ©rales.

– Bonne volontĂ© partagĂ©e –

Le Nord et Sud sont sĂ©parĂ©s par la Zone dĂ©militarisĂ©e (DMZ), l’une des frontières les plus fortement armĂ©es du monde. Les derniers pourparlers bilatĂ©raux, un Ă©chec, remontent Ă dĂ©cembre 2015 et avaient mis face Ă face l’ancien conseiller sud-corĂ©en Ă la sĂ©curitĂ© nationale Kim Kwan-Jin et son homologue nord-corĂ©en Hwang Pyong-So.

« Le fait mĂŞme d’une rencontre est significatif car cela tĂ©moigne d’une volontĂ© d’amĂ©lioration de la part des deux parties », a soulignĂ© Koh Yu-Hwan, professeur Ă l’UniversitĂ© Dongguk.

Mais une fois à la table des discussions, Pyongyang pourrait mettre Séoul en difficulté en exigeant des concessions inacceptables comme la fin des exercices militaires conjoints entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, poursuit-il.

Le prĂ©sident sud-corĂ©en Moon Jae-In, qui a toujours Ă©tĂ© partisan du dialogue, a saluĂ© l’offre de son homologue comme l’occasion de relancer le dialogue.

Il a toutefois soulignĂ© que l’amĂ©lioration des relations devait s’accompagner de mesures en vue de la dĂ©nuclĂ©arisation.

Voici quelques mois, M. Moon avait proposĂ© de dialoguer via la Croix-Rouge et l’armĂ©e mais Pyongyang avait fait la sourde oreille.

Ces derniers mois, le Nord a semĂ© l’inquiĂ©tude en multipliant les tirs de missiles et en menant son sixième essai nuclĂ©aire, le plus puissant Ă ce jour.

Pyongyang soutient avoir besoin d’armes nuclĂ©aires pour se protĂ©ger de l’hostilitĂ© de Washington alors que M. Kim et le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump Ă©changent insultes et menaces.

– ‘Occasion rĂ©volutionnaire’ –

Pyongyang cherche Ă mettre au point une tĂŞte nuclĂ©aire capable de frapper le territoire continental amĂ©ricain. Il a essuyĂ© de multiples trains de sanctions de l’ONU sans sembler vouloir cĂ©der le moindre pouce de terrain.

Les commentaires de M. Kim sont la première indication de la volontĂ© du Nord de participer aux jeux d’hiver, qui se tiennent du 9 au 25 fĂ©vrier.

Il s’agit, a dit son homologue sud-corĂ©en, d’une « rĂ©ponse positive Ă notre proposition de faire en sorte que les jeux Olympiques de Pyeongchang soient une occasion rĂ©volutionnaire pour la paix ».

Les principales Ă©preuves de la compĂ©tition sportive se tiendront Ă tout juste 80 km de la zone frontalière tendue. Ces derniers temps, les tensions croissantes sur la pĂ©ninsule ont fait de l’ombre Ă l’Ă©vĂ©nement sportif.

Dans son discours lundi, le numĂ©ro un nord-corĂ©en a estimĂ© que les jeux pourraient fournir l’occasion pour les reprĂ©sentants des deux pays de « se rencontrer dans un avenir proche ». « Puisque nous sommes compatriotes et du mĂŞme sang que les Sud-CorĂ©ens, il est naturel que nous partagions le plaisir de cet Ă©vĂ©nement prometteur et que nous les aidions », a poursuivi M. Kim.

Deux athlètes nord-corĂ©ens, le couple de patineurs Ryom Tae-Ok et Kim Ju-Sik, sont qualifiĂ©s mais le ComitĂ© olympique nord-corĂ©en a ratĂ© la date-limite du 30 octobre pour confirmer leur participation auprès de l’Union internationale de patinage.

Ces sportifs pourraient nĂ©anmoins concourir Ă l’invitation du ComitĂ© international olympique.