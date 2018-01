Sept décennies de tensions entre Corée du Nord et Corée du Sud

Les deux Corées, qui dialoguaient mardi pour la première fois depuis plus de deux ans, sont toujours techniquement en guerre. Voici quelques moments clés, survenus au cours de décennies de tensions sur la péninsule divisée.

– 1950-53: la guerre –

Le 25 juin 1950, l’armĂ©e nord-corĂ©enne franchit le 38e parallèle marquant la division de la pĂ©ninsule entre le Nord communiste et le Sud capitaliste et s’empare de SĂ©oul en trois jours.

La guerre, qui s’est internationalisĂ©e avec le soutien des Etats-Unis au Sud et de la Chine au Nord, fera entre deux et quatre millions de morts.

Un armistice fragile est signĂ© le 27 juillet 1953 mais n’est pas suivi d’un traitĂ© de paix. Les deux CorĂ©es restent donc techniquement en conflit.

– Infiltrations et attentats –

De nombreux attentats, infiltrations et affrontements, la plupart provoqués par Pyongyang, ont menacé le cessez-le-feu. Pyongyang a placé à plusieurs reprises ses troupes en état de guerre.

– 21 janvier 1968: une Ă©quipe de 31 commandos, dĂ©pĂŞchĂ©e par Pyongyang Ă SĂ©oul pour assassiner le prĂ©sident Park Chung-Hee, est stoppĂ©e Ă une centaine de mètres de la prĂ©sidence. Plus de 90 Sud-CorĂ©ens sont tuĂ©s lors de la fusillade. Un seul des deux commandos survivants est capturĂ©.

– 18 aoĂ»t 1976: des soldats nord-corĂ©ens attaquent une Ă©quipe qui taillait des arbres dans la zone dĂ©militarisĂ©e entre les deux CorĂ©es. Deux soldats amĂ©ricains sont tuĂ©s.

– 9 oct 1983: la CorĂ©e du Nord bombarde un mausolĂ©e Ă Rangoun en Birmanie lors d’une visite du prĂ©sident sud-corĂ©en Chun Doo-hwan (21 morts, dont des ministres).

– 29 nov 1987: une bombe fait exploser un avion de la compagnie sud-corĂ©enne Korean Airlines (KAL) au large de la Birmanie (115 morts). SĂ©oul accuse Pyongyang, qui a toujours niĂ©.

– 18 sept 1996: 24 agents nord-corĂ©ens et quatre Sud-corĂ©ens sont tuĂ©s lors d’une tentative d’infiltration d’un sous-marin de poche en CorĂ©e du Sud, près du port oriental de Gangneung.

– Affrontements directs –

– 15 juin 1999: heurts entre bâtiments des deux CorĂ©es au large de l’Ă®le frontalière de Yeonpyeong, en mer Jaune, une cinquantaine de Nord-CorĂ©ens tuĂ©s et un torpilleur coulĂ©.

– 26 mars 2010: la corvette Cheonan est torpillĂ©e, selon SĂ©oul, par un sous-marin nord-corĂ©en (46 marins tuĂ©s). Pyongyang dĂ©ment toute implication.

– 23 nov 2010: les forces nord-corĂ©ennes tirent 170 obus ou roquettes sur l’Ă®le de Yeonpyeong, première attaque contre une zone peuplĂ©e de civils depuis la guerre, faisant quatre morts dont deux civils, riposte armĂ©e de SĂ©oul.

– Les ambitions nuclĂ©aires de Pyongyang –

La CorĂ©e du Nord rĂ©alise, le 9 octobre 2006, son premier essai nuclĂ©aire rĂ©ussi et est depuis sous le coup d’une sĂ©rie de sanctions internationales.

En 2017, Pyongyang multiplie les tirs de missiles balistiques et mène le 3 septembre son sixième test atomique, le plus puissant Ă ce jour, dans un contexte d’escalade verbale entre le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump et le dirigeant nord-corĂ©en Kim Jong-Un.

Kim Jong-Un déclare que son pays est désormais un Etat nucléaire à part entière.

– Ouvertures –

Malgré les tensions, les deux pays se sont parlé dans le passé.

L’ancien dirigeant nord-corĂ©en Kim Jong-Il avait tenu deux sommets historiques avec ses homologues du Sud, en 2000 et 2007, ce qui avait permis d’apaiser la situation sur la pĂ©ninsule.

Depuis lors, des pourparlers à des niveaux inférieurs ont été organisés à grands renforts de publicité, sans déboucher sur des résultats significatifs.

Les jeux Olympiques d’hiver qui se tiennent en fĂ©vrier en CorĂ©e du Sud ont fourni le prĂ©texte aux deux voisins pour rouvrir les lignes de communication après deux ans de silence.

Un tĂ©lĂ©phone rouge transfrontalier, fermĂ© depuis 2016, a repris du service la semaine dernière, en rĂ©ponse Ă la main tendue de Kim Jong-Un qui a Ă©voquĂ© une participation de son pays aux JO de Pyeongchang. SĂ©oul qualifie la compĂ©tition « d’Olympiade de la paix ».