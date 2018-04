SÃ©rie d’audiences du prÃ©sident du parlement bissau-guinÃ©en

Le PrĂ©sident du Parlement de la GuinĂ©e-Bissau, Cipriano Cassamá, a reçu lundi, plusieurs personnalitĂ©s, dont l’Ă©vĂŞque de Bissau, JosĂ© Camnate Na Bissigue, et les reprĂ©sentants de la communautĂ© internationale.

Contrairement à ses hôtes qui ont refusé de parler à la presse, le président du parlement a fait une brève déclaration pour expliquer que les audiences ont permis de receuillir les exigences de ses intercoluteurs sur le parlement qui peine à rouvrir et sur la mission de haut niveau de la Cedeao qui arrive dans le pays demain mercredi.

La semaine dernière, un responsable du Parti de rĂ©novation sociale (PRS), la deuxième force politique du pays, a annoncĂ© que l’AssemblĂ©e nationale populaire pourrait ĂŞtre rouverte au plus tard fin avril 2018.

Selon la mĂŞme source, la session serait convoquĂ©e de manière extraordinaire pour Ă©lire la nouvelle direction de la Commission nationale Ă©lectorale (CNE) qui aura pour fonction d’organiser les Ă©lections lĂ©gislatives prĂ©vues cette annĂ©e.

La Chambre du Parlement de la GuinĂ©e-Bissau ne s’est pas rĂ©unie depuis deux ans en raison des divergences entre le Parti africain pour l’indĂ©pendance de la GuinĂ©e et du Cap-Vert (PAIGC, au pouvoir) et le PRS (deuxième parti plus reprĂ©sentatif au parlement).

Ă€ la mi-mars, le Bureau du Congrès populaire national de la GuinĂ©e-Bissau a insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de se conformer Ă l’Accord de Conakry afin de pouvoir tenir des Ă©lections lĂ©gislatives. A sa suite, l’AssemblĂ©e nationale a « invitĂ© » le PrĂ©sident de la RĂ©publique, JosĂ© Mario Vaz, de se conformer Ă l’accord de Conakry pour permettre la convocation de la plĂ©nière et « par consĂ©quent, l’Ă©lection de la direction de la Commission nationale Ă©lectorale pour permettre la tenue d’Ă©lections Ă date Ă©chue.

L’Accord de Conakry, parrainĂ© par la CommunautĂ© Ă©conomique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), prĂ©voit la formation d’un gouvernement consensuel composĂ© de tous les partis reprĂ©sentĂ©s au parlement et la nomination d’un premier ministre consensuel.