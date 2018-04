Seselj, le propagandiste de l’ultranationalisme serbe

Tribun ultranationaliste volontiers provocateur, Vojislav Seselj, condamnĂ© mercredi pour crimes contre l’humanitĂ©, incarne les rĂŞves de « Grande Serbie », un projet politique auquel il reste fidèle malgrĂ© les guerres sanglantes des annĂ©es 1990.

Il a accueilli sa condamnation Ă dix ans de prison avec le sens de l’outrance dont il est coutumier: « Je suis fier des crimes qui me sont imputĂ©s et prĂŞt Ă les rĂ©pĂ©ter Ă l’avenir », a-t-il dit Ă l’AFP, dans une dĂ©claration au tĂ©lĂ©phone.

Un tribunal de l’ONU a infirmĂ© en appel l’acquittement surprise dont avait bĂ©nĂ©ficiĂ© en 2016 ce colosse de 63 ans. Il ne retournera toutefois pas en prison: sa peine est couverte par ses douze ans de dĂ©tention entre fĂ©vrier 2003, quand il s’est livrĂ©, et novembre 2014, quand il a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© pour raisons de santĂ©.

Dans le style qui lui est propre, il avait expliquĂ© Ă la presse serbe qu’il ferait comme d’habitude sa sieste au moment de la lecture du dĂ©libĂ©rĂ©. Il Ă©tait redevenu dĂ©putĂ© en 2016, dans la foulĂ©e de la dĂ©cision du Tribunal pĂ©nal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).

Pendant les guerres qui ont conduit Ă la dĂ©sintĂ©gration de la Yougoslavie, Seselj n’Ă©tait pas un combattant. Mais pour le procureur du TPIY, Serge Brammertz, il a empoisonnĂ© les esprits, notamment ceux des paramilitaires serbes, avec ses discours enflammĂ©s prĂ´nant une union de « tous +les territoires serbes+ au sein d’un mĂŞme Etat qu’il appelle la ‘Grande Serbie' ».

La silhouette a forci, les cheveux ont blanchi, le costume de dĂ©putĂ© a remplacĂ© le treillis militaire qu’il affectionnait de porter durant les annĂ©es de poudre. Mais les idĂ©es demeurent: « Nous ne renoncerons jamais Ă la Grande Serbie », a dit Ă l’AFP Vojislav Seselj avant le verdict.

SitĂ´t rentrĂ© en Serbie, il a renouĂ© avec la rhĂ©torique nationaliste. « Je ne me sens coupable de rien », dĂ©clare-t-il après son acquittement de première instance.

Il montre alors très vite que son sens de la provocation est intact: lors de la campagne lĂ©gislative de 2016, il explique qu’il Ă©rigerait un mur pour empĂŞcher tout afflux de migrants: « C’est ce que vous faites si votre frontière est menacĂ©e (…) et si les barbelĂ©s ne suffisent pas, vous mettez des champs de mines ».

– Influence anecdotique –

Cette violence verbale a provoquĂ© l’interruption Ă plusieurs reprises de son procès Ă La Haye. Comme quand Seselj expliquait sentir une odeur de gaz dans le tribunal lorsqu’un juge allemand entrait dans la salle.

Ces provocations lui valent l’admiration de ses partisans. Mais les municipales Ă Belgrade en mars, oĂą il a recueilli moins de 3% des suffrages, montrent une influence dĂ©sormais anecdotique.

Rien Ă voir avec son poids politique des annĂ©es 1990. NĂ© le 11 octobre 1954 Ă Sarajevo, Seselj se lance en politique dans les annĂ©es 1980. Il se fait une rĂ©putation d’orateur talentueux, usant d’une rhĂ©torique populiste qui lui apporte le soutien des anticommunistes.

A une Ă©poque oĂą, selon les prĂ©ceptes titistes, l’expression des particularismes nationaux est rĂ©primĂ©e, ses idĂ©es qualifiĂ©es d' »anarcho-libĂ©rales et nationalistes », lui valent deux ans en prison et un statut de dissident.

– ‘IntĂ©gration avec la Russie’ –

En 1990, le communisme s’effondre en Europe, il crĂ©e son parti des Radicaux serbes, le SRS, et incite ses partisans Ă se porter volontaires pour dĂ©fendre la cause des Serbes de Croatie et de Bosnie, oĂą les armes commencent Ă parler quelques mois plus tard.

Fidèle Ă son image, il menace les ennemis des Serbes de les « Ă©gorger Ă l’aide d’une cuillère rouillĂ©e ». En 1992, il brandit un pistolet Ă la sortie du Parlement Ă Belgrade. Et en 1998, il est nommĂ© vice-Premier ministre par Slobodan Milosevic.

Les deux hommes entretiennent des relations en dents de scie, notamment quand l’homme fort de Belgrade donne des signes d’apaisement Ă l’Occident. Mais Seselj reste son alliĂ© jusqu’Ă sa chute Ă l’automne 2000 et s’oppose avec virulence Ă sa livraison en 2001 Ă la justice internationale.

Son parti est restĂ© le plus gros du pays jusqu’en 2008 quand ses protĂ©gĂ©s, Tomislav Nikolic et surtout Aleksandar Vucic, effectuent une brutale conversion au centrisme pour conquĂ©rir le pouvoir. Ils quittent le SRS pour crĂ©er le Parti progressiste (SNS, centre droit).

Premier ministre puis prĂ©sident, Aleksandar Vucic prĂ´ne une adhĂ©sion Ă l’Union europĂ©enne. Seselj veut une « intĂ©gration avec la Russie et une union militaire la plus Ă©troite possible ». « C’est notre salut », dit Ă l’AFP ce père de quatre fils.