Seselj, le propagandiste de l’ultranationalisme serbe

Tribun ultranationaliste volontiers provocateur et outrancier, Vojislav Seselj, incarne les rĂŞves de « Grande Serbie », un projet politique auquel il reste fidèle malgrĂ© les guerres sanglantes des annĂ©es 1990.

A 63 ans, dont près de quinze en dĂ©tention, ce colosse saura mercredi si la justice internationale confirme son acquittement surprise de première instance, de faits de crimes de guerre et contre l’humanitĂ© lors des guerres de Croatie (1991-95, 20.000 morts) et Bosnie (1992-95, 100.000 morts).

Ce jugement « ne m’intĂ©resse pas », dit Seselj, redevenu dĂ©putĂ© en 2016, dans la foulĂ©e de la dĂ©cision du Tribunal pĂ©nal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).

Pendant les guerres qui ont conduit Ă la dĂ©sintĂ©gration de la Yougoslavie, Seselj n’Ă©tait pas un combattant. Mais pour le procureur du TPIY, Serge Brammertz, il a empoisonnĂ© les esprits, notamment ceux des paramilitaires serbes, avec ses discours enflammĂ©s prĂ´nant une union de « tous +les territoires serbes+ au sein d’un mĂŞme Etat qu’il appelle la ‘Grande Serbie' ».

La silhouette a forci, les cheveux ont blanchi, le costume de dĂ©putĂ© a remplacĂ© le treillis militaire qu’il affectionnait de porter durant les annĂ©es de poudre. Mais les idĂ©es demeurent: « Nous ne renoncerons jamais Ă la Grande Serbie », a rĂ©cemment dit Ă l’AFP Vojislav Seselj.

Après s’ĂŞtre livrĂ© en fĂ©vrier 2003, il a Ă©tĂ© emprisonnĂ© presque douze ans. Durant cette dĂ©tention, il a Ă©tĂ© opĂ©rĂ© d’un cancer du colon, avant d’ĂŞtre libĂ©rĂ© le 7 novembre 2014 pour raisons de santĂ©. « Dieu merci ma santĂ© est bonne, j’ai vaincu le cancer et mon coeur est en bon Ă©tat », dit-il aujourd’hui.

SitĂ´t rentrĂ© en Serbie, il a renouĂ© avec la rhĂ©torique nationaliste. « Je ne me sens coupable de rien », dĂ©clare-t-il après son acquittement, n’ayant rien perdu de son sens de la provocation.

Lors de la campagne prĂ©sidentielle de 2016, il explique qu’il Ă©rigerait un mur pour empĂŞcher tout afflux de migrants: « C’est ce que vous faites si votre frontière est menacĂ©e (…) et si les barbelĂ©s ne suffisent pas, vous mettez des champs de mines ».

– Influence anecdotique –

Cette violence verbale a provoquĂ© l’interruption Ă plusieurs reprises de son procès Ă La Haye. Comme quand Seselj expliquait sentir une odeur de gaz dans le tribunal lorsqu’un juge allemand entrait dans la salle.

Ces provocations lui valent l’admiration de ses partisans, parfois jeunes et souvent issus des milieux populaires. Mais les municipales Ă Belgrade en mars, oĂą il a recueilli moins de 3% des suffrages, montrent une influence dĂ©sormais anecdotique.

Rien Ă voir avec son poids politique des annĂ©es 1990. NĂ© le 11 octobre 1954 Ă Sarajevo, avant d’Ă©tudier le droit et d’enseigner la sociologie, Seselj se lance en politique dans les annĂ©es 1980. Il se fait une rĂ©putation d’orateur talentueux, usant d’une rhĂ©torique populiste qui lui apporte le soutien des anticommunistes.

A une Ă©poque oĂą, selon les prĂ©ceptes titistes, l’expression des particularismes nationaux est rĂ©primĂ©e, ses idĂ©es qualifiĂ©es d' »anarcho-libĂ©rales et nationalistes », lui valent deux ans en prison et un statut de dissident.

– ‘IntĂ©gration avec la Russie’ –

En 1990, le communisme s’effondre en Europe, il crĂ©e son parti des Radicaux serbes, le SRS, qu’il dote d’une milice chargĂ©e de dĂ©fendre la cause des Serbes de Croatie et de Bosnie, oĂą les armes commencent Ă parler quelques mois plus tard.

Fidèle Ă son image, il menace les ennemis des Serbes de les « Ă©gorger Ă l’aide d’une cuillère rouillĂ©e ». En 1992, il brandit un pistolet Ă la sortie du Parlement Ă Belgrade. Et en 1998, il est nommĂ© vice-Premier ministre par Slobodan Milosevic.

Les deux hommes entretiennent des relations en dents de scie, notamment quand l’homme fort de Belgrade donne des signes d’apaisement Ă l’Occident. Mais Seselj reste son alliĂ© jusqu’Ă sa chute Ă l’automne 2000 et s’oppose avec virulence Ă sa livraison en 2001 Ă la justice internationale.

Son parti est restĂ© le plus gros du pays jusqu’en 2008 quand ses protĂ©gĂ©s, Tomislav Nikolic et surtout Aleksandar Vucic, effectuent une brutale conversion au centrisme pour conquĂ©rir le pouvoir. Ils quittent le SRS pour crĂ©er le Parti progressiste (SNS, centre droit).

Premier ministre puis prĂ©sident, Aleksandar Vucic prĂ´ne une adhĂ©sion Ă l’Union europĂ©enne. Seselj veut une « intĂ©gration avec la Russie et une union militaire la plus Ă©troite possible ». « C’est notre salut », dit Ă l’AFP ce père de quatre fils.