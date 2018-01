Shekau, chef de file de Boko Haram, révèle une nouvelle vidéo

Le chef historique du groupe jihadiste nigĂ©rian Boko Haram, Abubakar Shekau, a revendiquĂ© les dernières attaques commises dans le nord-est du Nigeria dans une vidĂ©o envoyĂ©e lundi Ă l’AFP, dans un contexte de rĂ©surgence des violences.

« Nous sommes en bonne santé et rien ne nous est arrivé », affirme le leader du groupe qui continue à semer le chaos dans toute la région du lac Tchad.

« Nous avons menĂ© les attaques sur Maiduguri, Ă Gamboru et Ă Damboa. Nous revendiquons toutes ces attaques », a-t-il ajoutĂ© dans cette vidĂ©o – la première depuis le mois d’aoĂ»t -, s’exprimant en arabe puis en langue hausa.

Les attentats-suicides, les raids sur les villages, les villes et les postes militaires se sont multipliĂ©s ces deux derniers mois. DĂ©but dĂ©cembre, le groupe jihadiste a menĂ© une attaque sur un check-point de l’armĂ©e Ă Damboa, faisant au moins quatre morts et douze blessĂ©s.

A Gamboru, Ă la frontière avec le Cameroun, au moins quatre personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans l’attaque d’un convoi de marchandises, mi-dĂ©cembre. Les insurgĂ©s avaient Ă©galement rĂ©ussi Ă emporter un camion transportant de l’aide alimentaire destinĂ©e aux milliers de personnes dĂ©placĂ©es par les violences.

Enfin, le week-end de NoĂ«l, des hommes armĂ©s ont attaquĂ© plusieurs checkpoints Ă l’entrĂ©e de Maiduguri, capitale de l’Etat du Borno, berceau de Boko Haram et Ă©picentre des violences.

Cette tentative d’incursion a donnĂ© lieu Ă d’importants Ă©changes de tirs, qui ont durĂ© plus d’une heure selon des tĂ©moins.

Bien qu’il n’y ait pas eu de bilan officiel, plusieurs sources sĂ©curitaires contactĂ©es par l’AFP ont fait Ă©tat de neuf morts, dont deux civils et deux membres de Boko Haram.

Le 31 dĂ©cembre, 25 bĂ»cherons, que Boko Haram accusait d’espionner pour le compte de l’armĂ©e et des milices civiles, ont Ă©tĂ© abattus.

Toutefois, malgrĂ© une Ă©vidente rĂ©surgence des violences, Shekau, habillĂ© d’une longue tunique blanche et d’un keffieh noir et blanc, apparaĂ®t fĂ©brile et peine Ă lire ses notes, tenues dans un classeur bleu d’Ă©colier.

Dans des images de combats, diffusées après son discours, les combattants attaquent les checkpoints et la ville de Maiduguri en haillons, à pieds ou se déplaçant à trois par motos. Ils tirent au hasard, et dans la confusion, sans grande stratégie de combat apparente.

Les images suivantes montrent des tanks et des pick-ups volĂ©s Ă l’armĂ©e nigĂ©riane, ainsi que des prises importantes de munitions, notamment de lance-roquettes.

Le conflit, qui a éclaté en 2009 sous le commandement de Shekau, a fait plus de 20.000 morts, plus de 2 millions de déplacés. Le nord-est du Nigeria fait face à une très grave crise humanitaire et alimentaire.

Mais le groupe est dĂ©sormais divisĂ© en deux factions rivales: celle d’Abubakar Shekau et celle dirigĂ©e par Abu Mosab Al Barnaoui, reconnue par l’organisation de l’Etat Islamique.