SIA 2022 : l’IRAD participe à la mise sur pied d’un plan de recherche

L’initiative TSARA (Transformer les Systèmes Alimentaires et l’Agriculture par la Recherche en partenariat avec l’Afrique) vient d’être lancée.

TSARA est lancé en marge du Salon international de l’Agriculture 2022 (26 février-6mars). Cette initiative a pour objectif de produire un programme de recherche et d’innovation co- construit entre institutions africaines et françaises, qui soit à la fois de haute qualité et tourné vers l’impact, la formation, le transfert auprès des acteurs du monde rural et urbain et l’appui aux politiques publiques.

Elle s’appuie sur une coordination étroite entre INRAE, le Cirad et un ensemble d’institutions africaines ayant participé à diverses réunions virtuelles en 2021 et 2022.

TSARA va renforcer les coopérations afin de promouvoir une agriculture, des systèmes alimentaires et des paysages agricoles, pastoraux et forestiers durable qui contribuent à la sécurité alimentaire, à la lutte contre le réchauffement climatique, au renforcement de la biodiversité, à la santé des hommes, des animaux et des écosystèmes ainsi qu’à l’emploi des jeunes et l’équité femmes-hommes.

L’initiative a été présentée à plusieurs organisations internationales comme la Banque Mondiale, le FIDA et l’AFD. Le Cameroun a participé au montage de cette initiative à travers l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD).