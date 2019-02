SIEL-2019 : Le Prix national de la culture attribué aux férus de la lecture

Le Prix national de la lecture, dans sa 5-ème édition, a été décerné, samedi à Casablanca, à dix lauréats amoureux et ce dans le cadre de la 25ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL-2019).Initié par le Réseau de lecture au Maroc, avec l’appui du ministère de la Culture et de la communication et le club Alif pour la lecture, ce Prix a été attribué à 10 personnes âgées entre 8 et 21 ans pour avoir lu entre 30 et 100 livres tout au long de cette compétition.

Ce Prix vice à faire de la lecture une pratique quotidienne pour l’ensemble des citoyens et d’encourager la lecture chez les jeunes.

La promotion de la lecture est un axe central de la politique sectorielle du ministère, a indiqué à cette occasion le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj, notant que le volet relatif à l’écriture et la lecture publique revêt une grande importance qui se manifeste par le nombre des activités et de manifestations organisées ainsi que les infrastructures, les institutions et les mécanismes d’appui.

Le Prix national s’inscrit dans le cadre d’un grand chantier qui vise à encourager la pratique de la lecture et à élargir le réseau des bibliothèques publiques modernes à l’échelle nationale, a-t-il indiqué, louant les efforts déployés par le réseau pour ancrer la pratique de la lecture chez les jeunes.