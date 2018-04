Sierra Leone : premiÃ¨res nominations du gouvernement de Bio

Le nouveau prĂ©sident de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a annoncĂ© jeudi une première liste de ministres devant former son gouvernement.Dans un communiquĂ© de la PrĂ©sidence publiĂ© jeudi, M. Bio a nommĂ© 12 ministres, parmi lesquels l’ancien homme politique et avocat, Charles Francis Margai, qui occupe le poste de Procureur gĂ©nĂ©ral et ministre de la Justice.

Margai, un avocat rĂ©putĂ© en droit constitutionnel, Ă©tait l’un des 16 candidates Ă l’Ă©lection prĂ©sidentielle lors du premier tour du 7 mars. Il a soutenu Bio au deuxième tour le 31 mars.

Le Dr Alpha Timbo est ministre de l’Enseignement primaire et secondaire. Le portefeuille de la SantĂ© et Assainissement est confiĂ© au Dr Alpha Wurie, tandis que le ministère de l’Energie est allĂ© Ă Alhaji Kanja Sesay.

Mohamed Swaray est nommĂ© ministre de l’Information et de la Communication ; Mme Emms Kowa est ministre des Ressources marines ; le ministère du Travail et la sĂ©curitĂ© sociale est dirigĂ© par Adenkunle Joliff Milton-King ; celui des Ressources en eau est dirigĂ© par le Dr Jonathan Tengbe et Mme Baindu Dassama est Ministre de la protection sociale, du genre et de l’enfance.

Il y a aussi des nominations pour les affaires internes (Edward A. Suluku) et pour le vice-ministre de la Défense, le général de brigade à la retraite, Simeon N. Sheriff.

Bio a également nommé son assistant personnel de longue date, Yusuf Keketoma Sandi, au poste de Secrétaire à la presse, et Sahr Lahai Jusu au poste de Secrétaire aux finances.

Toutes les personnes nommées à une station ministérielle doivent être approuvées par le parlement, conformément à la constitution du pays.

Les nominations interviennent quelques jours avant l’expiration du mandat de l’Ă©quipe de transition mise en place par le prĂ©sident Bio, chargĂ©e de faire l’Etat des lieux des ministères, dĂ©partements et agences publics du gouvernement sortant d’Ernest Bai Koroma.

Selon la PrĂ©sidence, d’autres nominations seront faites en temps voulu.