Sifflets et dÃ©clarations d’intention lors de la rÃ©union sur la Syrie en Russie

Boycotts, querelle de drapeaux et sifflets: la rĂ©union convoquĂ©e par la Russie entre reprĂ©sentants de la sociĂ©tĂ© civile et politique syrienne a surtout exposĂ© leurs divisions, dĂ©bouchant sur des dĂ©clarations d’intention plus que des avancĂ©es concrètes.

A l’issue d’une journĂ©e de dĂ©bats dans une ambiance Ă©lectrique dans la station balnĂ©aire de Sotchi, les dĂ©lĂ©guĂ©s prĂ©sents se sont mis d’accord sur la crĂ©ation d’un comitĂ© chargĂ© « de rĂ©diger un projet de rĂ©forme constitutionnelle », selon leur communiquĂ© final. « Le peuple syrien dĂ©cide seul du futur de son pays par des voies dĂ©mocratiques (…) sans pression ou interfĂ©rence extĂ©rieure », est-il ajoutĂ©.

Ce comitĂ© devra travailler sous l’Ă©gide de l’ONU et « devrait au moins intĂ©grer le gouvernement, l’opposition reprĂ©sentĂ©e lors des pourparlers de Genève (sous l’Ă©gide de l’ONU, ndlr), des experts syriens, la sociĂ©tĂ© syrienne, des indĂ©pendants, des chefs tribaux et des femmes », a soulignĂ© l’Ă©missaire des Nations Unies Staffan de Mistura Ă la presse.

Ce « Congrès du dialogue national syrien » avait Ă©tĂ© convoquĂ© par Moscou, principal alliĂ© de Bachar al-Assad, avec le soutien de TĂ©hĂ©ran et Ankara. Alors que les pourparlers tenus sous l’Ă©gide de l’ONU restent au point mort, la Russie cherche Ă transformer les succès militaires du rĂ©gime syrien en amorce de solution diplomatique au conflit qui a fait plus de 340.000 morts depuis 2011.

Mais pas plus que lors des nĂ©gociations organisĂ©es la semaine dernière Ă Vienne, elle n’a pu mettre gouvernement et les principaux groupes de rebelles autour de la mĂŞme table, ni obtenu d’accord au delĂ des dĂ©claration d’intention.

Moscou, qui avait lancĂ© plus de 1.600 invitations, assure que la sociĂ©tĂ© syrienne Ă©tait reprĂ©sentĂ©e dans son ensemble Ă Sotchi. Mais la plupart des participants Ă©taient affiliĂ©s soit au parti Baas au pouvoir, reprĂ©sentant le rĂ©gime, soit Ă ses alliĂ©s, soit Ă l’opposition dite « tolĂ©rĂ©e ».

La rĂ©union Ă©tait en revanche boudĂ©e par les principaux groupes d’opposition en raison de l’Ă©chec de Vienne, des Kurdes furieux de l’offensive turque contre leur enclave d’Afrine, et des Occidentaux craignant un affaiblissement du processus de Genève organisĂ© par l’ONU et un accord privilĂ©giant Damas.

– ‘Pas une tragĂ©die’ –

« Si deux ou trois groupes n’ont pas pu participer, je n’en fais pas une tragĂ©die », a relativisĂ© SergueĂŻ Lavrov Ă la fin de la rĂ©union, saluant « un premier pas, un pas très important » en vue d’un règlement politique.

Avant même de commencer, la réunion avait tourné au psychodrame.

Environ 80 rebelles venus d’Ankara ont dĂ©couvert avec fureur Ă leur atterrissage lundi soir Ă Sotchi que le logo de la confĂ©rence ne comportait que le drapeau officiel syrien et pas celui crĂ©Ă© par l’opposition au dĂ©but du conflit, avec trois Ă©toiles entre des bandes verte et noire.

Face Ă leur refus de quitter l’aĂ©rogare oĂą ils ont passĂ© la nuit, les organisateurs ont acceptĂ© d’Ă©teindre l’Ă©clairage de certaines panneaux d’affichage et de changer leurs badges. Des feuilles blanches ont Ă©tĂ© placĂ©es sur certaines pancartes. En vain.

Après plusieurs heures de tractations et deux coups de tĂ©lĂ©phone entre le chef de la diplomatie russe SergueĂŻ Lavrov et son homologue turc Mevlut Cavusoglu pour tenter de les convaincre, le groupe a dĂ©cidĂ© de reprendre l’avion.

Lorsque les dĂ©bats ont pu enfin commencer, avec plus de deux heures de retard, SergueĂŻ Lavrov a Ă©tĂ© interrompu par des sifflets et des cris « Vive la Russie! » alors qu’il lisait un message de bienvenue de Vladimir Poutine.

La prĂ©sence d’un homme ayant prĂŞtĂ© allĂ©geance au rĂ©gime syrien a en outre provoquĂ© la colère d’Ankara: Mihraç Ural, prĂ©sentĂ© comme le chef d’un groupe d’inspiration marxiste accusĂ© notamment d’ĂŞtre responsable d’un attentat qui a fait 52 morts et plus d’une centaine de blessĂ©s Ă la frontière syrienne en 2013.

« Cela devrait ĂŞtre la grande rĂ©union posant des bases pour la Syrie: clairement, cela ne s’est pas passé », commente l’analyste indĂ©pendant Neil Hauer. « C’est embarrassant: (les Russes) y ont investi beaucoup de capital politique et nĂ©gociĂ© depuis des mois, et c’est un fiasco ».

La Russie s’est imposĂ©e comme un acteur majeur du conflit syrien avec son intervention militaire lancĂ©e en septembre 2015 qui a permis Ă Bachar al-Assad de reprendre l’avantage sur le terrain. Elle a parrainĂ© avec l’Iran et la Turquie les pourparlers d’Astana qui ont abouti Ă la crĂ©ation de « zones de dĂ©sescalade » permettant d’abaisser les tensions sur le terrain mais elle peine Ă transformer ces rĂ©sultats en avancĂ©es politique.