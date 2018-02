Signature d’un document cadre de partenariat entre la Mauritanie et l’ONU

La Mauritanie et le Système des Nations Unies ont conclu un document cadre de partenariat quinquennal pour le dĂ©veloppement durable pour la pĂ©riode 2018-2022, a-t-on constatĂ© Ă Nouakchott.Ce document a Ă©tĂ© signĂ© jeudi Ă Nouakchott par le ministre de l’Economie et des Finances mauritanien, Moctar Ould Diay, et le coordinateur rĂ©sident du Système des Nations Unies en Mauritanie, Mario Samaja.

Il s’agit d’une nouvelle Ă©tape de coopĂ©ration qui permettra d’appuyer l’exĂ©cution de la stratĂ©gie de dĂ©veloppement accĂ©lĂ©rĂ© et de bien-ĂŞtre commun adoptĂ©e officiellement rĂ©cemment par la Mauritanie, a indiquĂ© Ould Diay, dans un mot Ă la cĂ©rĂ©monie de signature.

Ladite stratĂ©gie est considĂ©rĂ©e comme cadre de rĂ©fĂ©rence de toutes les politiques de dĂ©veloppement dans le pays jusqu’en 2030, a-t-il expliquĂ©, prĂ©cisant que les ressources allouĂ©es Ă ce programme se chiffrent Ă 662.748.691dollars amĂ©ricains.

Le ministre mauritanien a soulignĂ© que le cadre de partenariat de dĂ©veloppement constitue une rĂ©ponse harmonieuse du Système des Nations Unies et des ONG aux prioritĂ©s nationales pendant la pĂ©riode Ă venir ainsi qu’une application des recommandations du sommet mondial de l’action humanitaire tenu en 2016 Ă Istanbul.

De son cĂ´tĂ©, le coordinateur du Système des Nations Unies a expliquĂ© que le cadre de partenariat quinquennal pour le dĂ©veloppement durable vise aussi Ă contribuer Ă la mise en Ĺ“uvre des stratĂ©gies sectorielles appuyĂ©es par l’Etat et de nature Ă renforcer les droits de l’Homme et Ă rĂ©aliser les valeurs et principes de l’agenda 2030.