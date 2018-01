Signature d’une charte entre l’Etat burkinabè et les PME

Le gouvernement burkinabè et les Petites et moyennes entreprises (PME) ont signĂ©, Ă Ouagadougou, une charte qui va dĂ©sormais rĂ©gir leurs relations de partenariat, a appris APA samedi, de source proche du ministère en charge du Commerce.Selon la mĂŞme source, le document a Ă©tĂ© signĂ©, vendredi, par le prĂ©sident de la confĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale des entreprises, Alassane Kouanda et le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, StĂ©phane Sanou.Â

La charte dĂ©finit le cadre gĂ©nĂ©ral des mesures incitatives en matière d’organisation interne, de financement, de sous-traitance, de formation professionnelle, de fiscalitĂ©, d’accès aux marchĂ©s et Ă des sites amĂ©nagĂ©s.

En outre, elle décline de façon spécifique toutes les mesures  à mettre en œuvre en faveur des PME, les obligations et engagements des parties prenantes.

«Le gouvernement s’est engagĂ© Ă faire des PME, le vĂ©ritable levier de la croissance Ă©conomique au regard du rĂ´le qu’elles jouent dans la crĂ©ation de valeur ajoutĂ©e, des emplois et de la lutte contre la pauvreté», a expliquĂ© le ministre en charge du Commerce.

M. Sanou a fait remarquer que la charte signĂ©e «va permettre aux PME de bĂ©nĂ©ficier d’une large gamme d’avantages qui va du financement au service non  financier comme la formation».

StĂ©phane Sanou a prĂ©cisĂ© qu’il est Ă©galement prĂ©vu en matière de commande publique d’accorder annuellement 15% des parts de marchĂ© aux PME.

Au Burkina Faso, les PME occupent 80% du tissu Ă©conomique mais elles rencontrent des problèmes de financement et se plaignent de n’avoir pas accès aux commandes publiques.

La Petite et moyenne entreprise (PME) est dĂ©finie comme Ă©tant toute personne physique ou morale, productrice de biens ou de services marchands, immatriculĂ©e ou ayant fait sa dĂ©claration d’activitĂ©s au registre de commerce et de crĂ©dit mobilier ou tout autre registre.

Elle est caractĂ©risĂ©e par son personnel infĂ©rieur Ă 100 employĂ©s permanents et son chiffre d’affaires annuel hors taxe infĂ©rieur Ă un milliard de FCFA. Â