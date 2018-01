Simone Gbagbo privée d’une visite de ‘’neveux et nièces » le week-end (Avocat)

Me Rodrigue DadjĂ©, avocat de l’ex-premiĂšre dame ivoirienne, Simone Gbagbo a annoncĂ© que sa cliente a Ă©tĂ© privĂ©e d’une visite de ‘’neveux et niĂšces » le week-end, jugeant la situation ‘’inquiĂ©tante ».« Le 3 janvier 2018, j’ai adressĂ© avec dĂ©charge au Procureur  de la RĂ©publique prĂšs le Tribunal d’Abidjan Plateau deux demandes de permis de visite de neveux et niĂšces de Madame Simone Gbagbo pour lui rendre visite ce week-end », explique l’avocat dans un communiquĂ© de presse transmis Ă APA.

Selon Me DadjĂ©, ses deux demandes n’ont pas eu une suite favorable. «Je suis passĂ© en personne au  SecrĂ©tariat  du Procureur de la  RĂ©publique, pour savoir si les permis de visite Ă Madame Simone Gbagbo avaient Ă©tĂ© signĂ©s mais hĂ©las Madame Simone Gbagbo une fois de plus a Ă©tĂ© privĂ©e de son droit de visite» , regrette-t-il, ajoutant que  «cette situation qui devient rĂ©currente est  inquiĂ©tante ».

A la veille des fĂȘtes de fin d’annĂ©e, le Procureur de la RĂ©publique avait  rĂ©cusĂ© ces accusations de l’avocat de Mme Gbagbo prĂ©cisant  qu’elle est « dĂ©tenue dans une enceinte particuliĂšre avec des rĂšgles strictes de fonctionnement, elle a toujours reçu ses visiteurs ».