Six Camerounais nominés aux Caf awards 2018

Gabrielle Aboudi Onguene, Gaelle Enganamouit, Raissa Feudjio, Joseph Ndonko, André Onana et Franck Kom, sont les membres des sélections nationales féminines et masculines en lice pour des prix continentaux.

Les footballeuses Gabrielle Adoudi Onguene, Gaelle Enganamouit et Raissa Feudjio sont en compétition pour le Prix « Meilleure joueuse africaine de l’année » de la Confédération africaine de football. Pendant ce temps, leurs compatriotes André Onana et Franck Kom s’affronteront pour la catégorie masculine de ce même Prix.

Le gardien de but de l’Ajax d’Amsterdam André Onana a quant lui été nominé pour la catégorie « Meilleur jeune de l’année ». Autre personnalité nominée par la Caf, le sélectionneur des Lionnes indomptables Joseph Ndoko. Il disputera le prix de « Meilleur entraîneur des équipes féminines » avec ses homologues Thomas Dennerby (Nigeria) et Désirée Ellis (Afrique du Sud) dont les équipes sont qualifiées pour la finale de la Can « Ghana 2018 ».

Bien que sortie de la Coupe d’Afrique des nations de football féminin 2018 au stade des demi-finales -Une première pour le Cameroun depuis deux éditions – les Lionnes indomptables sont nominées dans la catégorie « Equipe féminine de l’année ».

Le gala de remise des prix aux footballeurs et officiels qui se sont distingués au cours de l’année se tiendra le 08 janvier 2019 à Dakar, au Sénégal.

