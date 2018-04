Six Etalons Ã  la conquÃªte du maillot jaune au tour international du SÃ©nÃ©gal

Six Etalons cyclistes du Burkina Faso se lanceront du 22 au 29 avril prochain Ă la conquĂŞte du maillot jaune au 17e tour international du SĂ©nĂ©gal, auquel prennent part près d’une vingtaine d’Ă©quipes, a annoncĂ© mardi la FĂ©dĂ©ration burkinabè de cyclisme.Après avoir conquis le tour du Togo la semaine dernière, les 6 Etalons cyclistes vont Ă la conquĂŞte du maillot jaune de leader le plus convoitĂ© du tour du SĂ©nĂ©gal. Il s’agit d’Aziz NikiĂ©ma (rĂ©cent vainqueur du tour du Togo), Salifou Yarbanga, Salif Bikienga, Souleymane KonĂ©, Seydou Bamogo et Harouna Ilboudo.

Après plus de 10 ans d’absence, les Etalons cyclistes sont de retour sur les routes du pays de la Teranga, un tour classĂ© 2.2 comme le tour du Faso. Cette compĂ©tition de l’Union cycliste internationale (UCI Africa Tour) verra la participation de 19 Ă©quipes venant des quatre coins du monde.

Liste des Equipes participantes:

1. Équipe nationale du Bénin

2. Équipe nationale du Burkina Faso

3. Club La DĂ©fense (France)

4. Team Embrace the World (Allemagne)

5. Équipe nationale d’Éthiopie

6. Équipe nationale du Gabon

7. Équipe nationale de la Gambie

8. Global Cycling Team (Pays-Bas)

9. Team Interpro Stradalli Cycling (Japon)

10. Team Kenyan Riders Safaricom (Kenya)

11. Équipe nationale du Mali

12. Équipe nationale du Maroc

13. Équipe nationale du Niger

14. Équipe nationale de la RD Congo

15. Équipe nationale du Rwanda

16. Équipe nationale du Sénégal

17. Équipe Sovac Natuea4ever (Algérie)

18. SĂ©lection Suisse Romande

19. Team Veloselect Apogée (Canada)