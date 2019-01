Six milliards de l’Allemagne pour la formation professionnelle au Cameroun

La Banque allemande de développement (KFW) a accordé un appui de six milliards F CFA au Cameroun pour la construction et la rénovation de centres de formation professionnelle et technique, a-t-on appris mardi à l’occasion du lancement d’un guichet unique destiné au financement des programmes dans ce secteur d’activité.« C’est un projet de la Commission de l’Union européenne (CUE) qui bénéficie du soutien du gouvernement allemand en vue de renforcer les perspectives d’emploi des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables en Afrique » a indiqué Hans-Dieter Stell, l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Cameroun.

Soutenu par l’Union africaine (UA) à travers le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad), ce projet fait partie de l’initiative «Compétences pour l’Afrique ».

Cette aide de la Banque allemande de développement déclinée en trois guichets de financement avec un montant de 2 milliards FCFA par projet, vise à soutenir toutes les initiatives permettant de faire avancer la formation professionnelle et technique, a souligné Hans-Dieter Stell.

En outre, il est question de promouvoir des initiatives qui encouragent l’emploi et l’entrepreneuriat des réfugiés, des migrants, des déplacés et des handicapés. Le Cameroun fait partie des six pays africains qui bénéficient du financement de ce programme contribuant à la réduction de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi des jeunes.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tchiroma Bakary, est revenu sur l’importance de ce projet qui est « un instrument dédié à la promotion des qualifications professionnelles à travers le soutien au développement des compétences pratiques et entrepreneuriales, conjointement avec les entreprises ».

D’ailleurs, l’Université de Yaoundé 1 a bénéficié d’un financement de 4 milliards F CFA pour un projet de réhabilitation d’un local, mais aussi pour la fourniture et l’installation de laboratoire pour un Centre d’excellence en énergies renouvelables.