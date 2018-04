Skripal Ã©tait surveillÃ© depuis au moins 5 ans par les services russes, selon Londres

L’ex-espion russe SergueĂŻ Skripal et sa fille Ioulia, empoisonnĂ©s dĂ©but mars en Angleterre par un agent innervant, Ă©taient tous deux surveillĂ©s depuis au moins cinq ans par le renseignement russe, a affirmĂ© vendredi le conseiller national Ă la sĂ©curitĂ© britannique.

« Selon nos informations, l’intĂ©rĂŞt des services de renseignement russes pour les Skripal remonte au moins Ă 2013, lorsque des comptes emails appartenant Ă Ioulia Skripal ont Ă©tĂ© visĂ©s par les cyber-spĂ©cialistes du Gru », le service de renseignement militaire russe, souligne Mark Sedwill dans une lettre adressĂ©e au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’OTAN Jens Stoltenberg et publiĂ©e par l’agence de presse britannique Press Association.

SergueĂŻ Skripal et sa fille Ioulia avaient Ă©tĂ© retrouvĂ©s inconscients, le 4 mars, sur un banc Ă Salisbury (sud de l’Angleterre), oĂą vit l’ex-agent double russe de 66 ans.

La police britannique estime qu’ils sont entrĂ©s en contact avec le poison – un agent innervant de la famille Novitchok, selon Londres – au domicile de l’ex-espion, oĂą sa fille Ă©tait venue lui rendre visite de Russie, une thèse reprise par Mark Sedwill.

Le laboratoire militaire britannique de Porton Down, spĂ©cialisĂ© dans les recherches chimiques et biologiques, a dĂ©terminĂ© que les « plus fortes concentrations » d’agent innervant avaient Ă©tĂ© « dĂ©couvertes sur la poignĂ©e de la porte » d’entrĂ©e du domicile de M. Skripal, Ă©crit le conseiller britannique dans sa lettre, Ă©voquant un programme russe comportant des similitudes avec l’affaire.

« Au cours des annĂ©es 2000, dit-il, la Russie a lancĂ© un programme visant Ă tester les moyens de transport d’agents de guerre chimique et Ă former le personnel des unitĂ©s spĂ©ciales Ă l’utilisation de ces armes ».

« Ce programme comprenait par la suite l’Ă©tude des moyens d’administrer des agents innervants, y compris par application sur les poignĂ©es de porte », souligne-t-il.

« Au cours de la dernière dĂ©cennie, la Russie a produit et stockĂ© de petites quantitĂ©s de Novitchok dans le cadre du mĂŞme programme », assure encore Mark Sedwill.

« Nous continuons donc Ă juger que seule la Russie dispose des moyens techniques, de l’expĂ©rience opĂ©rationnelle et du mobile de l’attaque contre les Skripal », conclut le responsable britannique. « Il n’y a pas d’autre explication plausible ».

– ‘Nouvel excès’ –

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a annoncĂ© jeudi que les analyses en laboratoires « confirment les dĂ©couvertes du Royaume-Uni quant Ă l’identitĂ© de l’agent chimique toxique utilisĂ© Ă Salisbury ».

La substance chimique est d’une « grande puretĂ© », a prĂ©cisĂ© l’organisation, sans toutefois Ă©tablir de responsabilitĂ©s dans cette affaire.

S’appuyant sur ces conclusions, Londres a rĂ©itĂ©rĂ© ses accusations contre Moscou. « Il ne peut y avoir aucun doute sur ce qui a Ă©tĂ© utilisĂ© », a dĂ©clarĂ© le ministre britannique des Affaires Ă©trangères, Boris Johnson, en dĂ©signant la Russie.

Moscou, qui clame son innocence, a de son cĂ´tĂ© annoncĂ© qu’elle ne « croira » aucune conclusion dans l’affaire Skripal tant que « ses experts n’obtiendront pas l’accès aux Ă©chantillons des analyses ».

Vendredi, le chef de la diplomatie russe, SergueĂŻ Lavrov, a accusĂ© Londres de « dĂ©former » les conclusions de l’Organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).

« Des hommes politiques tels que Boris Johnson tentent une nouvelle fois de dĂ©former la rĂ©alitĂ© en affirmant que les conclusions de l’OIAC signifient la validation de toutes les thèses de la Grande-Bretagne sans exception », a dĂ©clarĂ© M. Lavrov lors d’une confĂ©rence de presse. « L’OIAC n’a fait que confirmer la composition de la substance chimique » utilisĂ©e contre SergueĂŻ Skripal et sa fille, et non son origine, a-t-il ajoutĂ©.

L’ambassadeur russe Ă Londres Alexandre Iakovenko a annoncĂ© vendredi la publication d’un rapport de 33 pages sur l’affaire. Il a Ă©galement remis en cause l’affirmation de la diplomatie britannique selon laquelle Ioulia Skripal avait rejetĂ© une proposition d’aide consulaire de la Russie.

« Nous ne pouvons pas ĂŞtre sĂ»rs que le refus de Ioulia de nous voir est authentique. Nous avons toutes les raisons de considĂ©rer de telles actions comme l’enlèvement de deux ressortissants russes », a-t-il dit lors d’une confĂ©rence de presse.