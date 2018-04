Skripal: l’OIAC a trafiquÃ© les rÃ©sultats de son enquÃªte, selon Lavrov

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a trafiquĂ© les rĂ©sultats de son enquĂŞte sur l’empoisonnement de l’ex-espion russe SergueĂŻ Skripal pour accuser la Russie, a affirmĂ© samedi le ministre russe des Affaires Ă©trangères SergueĂŻ Lavrov.

Selon SergueĂŻ Lavrov, le laboratoire suisse Spiez, spĂ©cialisĂ© dans les menaces chimiques, a envoyĂ© Ă l’OIAC les rĂ©sultats de son analyse Ă partir d’Ă©chantillons prĂ©levĂ©s Ă Salisbury (sud de l’Angleterre), oĂą SergueĂŻ Skripal et sa fille ont Ă©tĂ© empoisonnĂ©s.

« La substance BZ a Ă©tĂ© dĂ©couverte dans tous les Ă©chantillons. Le BZ est un agent neurotoxique (…), cette substance Ă©tait en service en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et dans d’autres pays de l’Otan. Elle n’a jamais Ă©tĂ© utilisĂ©e en URSS et en Russie », a-t-il dĂ©clarĂ©, prĂ©cisant que la Russie a reçu ces informations de manière confidentielle.

« Le BZ n’est pas mentionnĂ© dans le rapport de l’OIAC. Nous nous demandons pourquoi cette information, qui reflète les conclusions des spĂ©cialistes du laboratoire Spiez, a Ă©tĂ© omise dans ce document », a poursuivi le chef de la diplomatie russe.

« Et si l’OIAC rĂ©fute sa collaboration avec le laboratoire Spiez, il sera intĂ©ressant d’Ă©couter leurs explications », a encore dĂ©clarĂ© M. Lavrov.

SergueĂŻ Lavrov prĂ©cise toutefois que « les Ă©chantillons ont Ă©galement rĂ©vĂ©lĂ© la prĂ©sence dans sa forme originale et en concentration importante de l’agent neurotoxique A234 », un agent innervant de la famille Novitchok, avec lequel Londres accuse Moscou d’avoir voulu empoisonner l’ex-espion.

Mais pour le ministre russe, cette conclusion est « extrĂŞmement suspecte » car une forte dose de A-234 aurait tuĂ© les Skripal et que cet agent, très volatile, ne pouvait ĂŞtre dĂ©couvert sur place alors que plus de deux semaines s’Ă©taient Ă©coulĂ©es entre l’attaque et la collecte des Ă©chantillons.

L’OIAC a annoncĂ© jeudi que les analyses en laboratoire « confirment les dĂ©couvertes du Royaume-Uni quant Ă l’identitĂ© de l’agent chimique toxique utilisĂ© Ă Salisbury » pour empoisonner SergueĂŻ Skripal et sa fille le 4 mars, sans toutefois Ă©tablir de responsabilitĂ©s dans cette affaire oĂą Londres accuse Moscou, qui clame son innocence.

L’empoisonnement de l’ex-agent double russe et de sa fille a provoquĂ© une grave crise diplomatique entre Moscou d’un cĂ´tĂ© et Londres et ses alliĂ©s occidentaux de l’autre, et s’est traduit par la plus grande vague d’expulsions croisĂ©es de diplomates de l’histoire.

SergueĂŻ Lavrov, qui s’exprimait dans le cadre d’une confĂ©rence sur la politique et la sĂ©curitĂ©, a très peu Ă©voquĂ© les frappes occidentales sur la Syrie, dĂ©nonçant leur caractère « illĂ©gal et inacceptable » et accusant Washington et ses alliĂ©s de les avoir lancĂ©s en se basant sur des preuves « douteuses ».

Il n’a pas non plus Ă©voquĂ© de possibles mesures de reprĂ©sailles de la Russie après ces frappes.