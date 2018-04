Skripal: Moscou accuse Londres de « dÃ©former » les conclusions de l’OIAC

Le chef de la diplomatie russe SergueĂŻ Lavrov a accusĂ© vendredi Londres de « dĂ©former » les conclusions de l’enquĂŞte de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) sur l’affaire Skripal, en s’en servant pour mettre en cause la Russie.

« Des hommes politiques tels que Boris Johnson tentent une nouvelle fois de dĂ©former la rĂ©alitĂ© en affirmant que les conclusions de l’OIAC signifient la validation de toutes les thèses de la Grande-Bretagne sans exception », a dĂ©clarĂ© M. Lavrov lors d’une confĂ©rence de presse.

« Il s’agit d’un nouvel excès de cet homme politique, nous en avons dĂ©jĂ l’habitude », a poursuivi M. Lavrov.

« L’OIAC n’a fait que confirmer la composition de la substance chimique » utilisĂ©e contre SergueĂŻ Skripal et sa fille, et non son origine, a-t-il ajoutĂ©.

L’OIAC a annoncĂ© jeudi que les analyses en laboratoires « confirment les dĂ©couvertes du Royaume-Uni quant Ă l’identitĂ© de l’agent chimique toxique utilisĂ© Ă Salisbury » pour empoisonner l’ex-agent double russe SergueĂŻ Skripal et sa fille.

La substance chimique est d’une « grande puretĂ© », a prĂ©cisĂ© l’organisation, sans toutefois Ă©tablir de responsabilitĂ©s dans cette affaire oĂą Londres accuse Moscou, qui clame son innocence.

Sur la base de ces conclusions, le ministre britannique des Affaires Ă©trangères Boris Johnson a affirmĂ© jeudi qu’il ne pouvait « y avoir aucun doute sur ce qui a Ă©tĂ© utilisĂ© et il n’y a pas d’explication alternative sur le responsable » de cette attaque survenue le 4 mars en Angleterre.

« Seule la Russie a les moyens, le mobile et l’expĂ©rience en la matière », a-t-il assurĂ©.

La Russie a de son cĂ´tĂ© annoncĂ© qu’elle ne « croira » aucune conclusion dans l’affaire Skripal tant que « ses experts n’obtiendront pas l’accès aux Ă©chantillons des analyses mentionnĂ©es dans l’expertise de l’OIAC ».