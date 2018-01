La justice française se prononce mercredi sur les 848 cheminots d’origine marocaine qui estiment avoir Ă©tĂ© discriminĂ©s dans leur carrière, un procès sensible pour l’image et les finances de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français (SNCF).

Les « Chibanis » (« cheveux blancs » en arabe), qui rĂ©clament plus de 600 millions d’euros Ă la SNCF, ont « bon espoir » de l’emporter devant la cour d’appel de Paris, mais « l’ambiance est fĂ©brile » car « ils attendent ça depuis des annĂ©es », a dĂ©clarĂ© auprès de l’AFP leur avocate, ClĂ©lie de Lesquen-Jonas.

En septembre 2015, la SNCF avait Ă©tĂ© condamnĂ©e pour discrimination dans la quasi-totalitĂ© des dossiers. Le montant des dommages et intĂ©rĂŞts accordĂ©s aux ex-cheminots de nationalitĂ© ou d’origine marocaine (la moitiĂ© ont Ă©tĂ© naturalisĂ©s) s’Ă©levaient alors Ă 170 millions d’euros.

EmbauchĂ©s entre 1970 et 1983 comme contractuels par une SNCF en manque de main d’oeuvre, ils n’ont pour la plupart pas bĂ©nĂ©ficiĂ© du « statut » plus avantageux des cheminots, rĂ©servĂ© aux ressortissants europĂ©ens, sous condition d’âge.

Devant la cour d’appel, la SNCF a niĂ© les avoir « traitĂ©s de façon diffĂ©rente ». Ces salariĂ©s « sans qualification » n’avaient « qu’une très faible chance, y compris s’ils avaient bĂ©nĂ©ficiĂ© des règles statutaires, d’arriver Ă une position cadre », avaient plaidĂ© les avocats du groupe public.

Ils ont été traités « à part » et majoritairement « cantonnés » aux plus basses catégories, avait répliqué Me de Lesquen-Jonas, recevant le soutien du Défenseur des droits.

Ce dernier, par la voix de son avocat, avait pointĂ© une discrimination « organisĂ©e, statutaire », « en gros assumĂ©e ». Le dossier n’est « pas totalement Ă©tranger Ă notre histoire coloniale », avait relevĂ© Me Slim Ben Achour en dĂ©nonçant une « sorte de prĂ©fĂ©rence nationale » qui « doit cesser ».

Les parties s’opposent en outre sur le montant des Ă©ventuels dommages et intĂ©rĂŞts.

Les Chibanis demandent 628 millions d’euros en tout pour diffĂ©rents prĂ©judices (carrière, retraite, formation, d’accès aux soins, santĂ©, etc.), soit « 700.000 euros par demandeur », selon la SNCF qui juge ces chiffres « exorbitants ».

En retour, l’avocate des salariĂ©s a dĂ©noncĂ© des mĂ©thodes « honteuses » de calculs qui aboutissent, selon elle, Ă des Ă©valuations allant de 6.000 Ă 50.000 euros par personne.