SNCF: plusieurs caisses de grÃ¨ve, mais des modalitÃ©s et objectifs diffÃ©rents

Soutenir les cheminots ou tous les personnels en grève? Apporter une « compensation » aux grĂ©vistes ou « organiser la lutte »? Si les dons affluent, les objectifs et modalitĂ©s des diffĂ©rentes caisses de grève diffèrent sensiblement.

Super-cagnotte inattendue

C’est « la » success-story du moment: trois semaines après l’appel lancĂ© par une trentaine d’intellectuels, la cagnotte de « solidaritĂ© avec les cheminots grĂ©vistes » est riche de plus de 730.000 euros.

Ce butin inattendu, destinĂ© Ă « indemniser financièrement » les grĂ©vistes, devait initialement ĂŞtre redistribuĂ© aux fĂ©dĂ©rations de la SNCF (CGT, Unsa, Sud, CFDT), proportionnellement Ă leur reprĂ©sentativitĂ©. Problème: un syndicat puissant en nombre de voix n’est pas forcĂ©ment celui qui a le plus de grĂ©vistes dans ses rangs.

Il a donc Ă©tĂ© convenu de crĂ©er une association pour rĂ©cupĂ©rer les fonds et les redistribuer directement aux cheminots, selon des modalitĂ©s Ă dĂ©finir. Des reprĂ©sentants de chaque syndicat y siègeront, ainsi que Jean-Marc Salmon, le sociologue Ă l’origine de la cagnotte.

Modèle inédit à la CFDT

La CFDT est la seule confĂ©dĂ©ration Ă avoir une « caisse nationale d’action syndicale » (CNAS), permanente et alimentĂ©e par une partie des cotisations. « Ă€ partir du 2e jour de grève », l’adhĂ©rent ayant fait grève « reçoit une indemnitĂ© de 7€/h », prĂ©cise son site Internet.

« C’est une auto-assurance, payĂ©e par les adhĂ©rents et qui bĂ©nĂ©ficie aux adhĂ©rents », explique SĂ©bastien Mariani de la CFDT-Cheminots, vantant une « mutualisation totale » et juste: « les salaires les plus Ă©levĂ©s financent davantage les salaires les moins Ă©levĂ©s ».

Pour en bĂ©nĂ©ficier, l’adhĂ©rent doit remplir un « formulaire » et fournir les « justificatifs » nĂ©cessaires.

« Luttes 2018 » Ă la CGT

La CGT n’a pas de caisse permanente mais, « quand un mouvement de type national se dĂ©clenche » (cheminots, salariĂ©s de l’Ă©nergie, de la santĂ©…), « on peut dĂ©clencher ce qu’on appelle +une solidaritĂ©+ », explique David DuguĂ© de la confĂ©dĂ©ration.

Avant Pâques, la CGT a ainsi crĂ©Ă© une caisse « Luttes 2018 », dont le montant n’est pas connu.

Concrètement, l’argent « va au syndicat qui organise la lutte » et qui se manifeste vis-Ă -vis de la confĂ©dĂ©ration, explique M. DuguĂ©. Le montant est estimĂ© « en fonction des jours de grève et des actions menĂ©es ». Ca peut servir Ă payer « des repas, des cafĂ©s, des dĂ©placements pour une manifestation » mais aussi, parfois, pour rĂ©pondre Ă « des demandes personnelles de grĂ©vistes en difficultĂ© ».

Dons spontanés, cagnottes créées

Après avoir reçu « spontanĂ©ment » des dons, l’Unsa-ferroviaire et SUD-rail ont mis en ligne des « caisses de solidaritĂ© ». Elles affichaient vendredi moins de 9.000 euros pour la première, 54.000 pour la seconde. Les dons par chèque n’apparaissent pas.

GĂ©rer cet argent implique de « la transparence » et « une rĂ©elle traçabilitĂ© », explique Roger Dillenseger de l’Unsa. L’enveloppe sera redistribuĂ©e « par montant forfaitaire » et « pilotĂ©e par notre trĂ©sorier ».

SUD-rail va « rĂ©partir l’argent dans (ses) 24 structures rĂ©gionales », qui reverseront tout aux grĂ©vistes. « On ne gardera rien », insiste Erik Meyer, en prĂ©cisant: « le cheminot qui gagne entre 1.200 et 1.500 euros par mois – donc le plus pĂ©nalisĂ© – sera beaucoup plus aidĂ© que celui qui fait 3.000 euros ».

Cagnottes « politiques »

LancĂ©e avec succès lors du conflit de 2016 contre la loi Travail, la caisse de « solidaritĂ© financière avec les salariĂ©s en grève » a Ă©tĂ© rĂ©activĂ©e « depuis une semaine » et a dĂ©jĂ rĂ©coltĂ© « plus de 120.000 euros », affirme Romain Altmann d’Info’Com-CGT.

« Tout l’argent ne va qu’aux grĂ©vistes » actuellement mobilisĂ©s pour « dĂ©fendre le service public » (cheminots, postiers, infirmières…), pour « qu’ils bouclent les fins de mois », dit-il. La caisse est co-gĂ©rĂ©e avec la CGT Goodyear et SUD-PTT 92, les montants versĂ©s sont consultables sur Internet. Le but est « politique »: il s’agit de « prĂ©parer un affrontement le plus long et le plus large possible contre le gouvernement ».

Dans la mĂŞme veine, La France insoumise a lancĂ© une « cagnotte solidaire ». Les dons (« pas loin de 30.000 euros ») sont reversĂ©s aux « groupes d’action » crĂ©Ă©s par LFI, sur une base de 40 euros par jour de grève.