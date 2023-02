Social, économie et santé au menu des quotidiens marocains

La flambée des prix, l’économie bleue, la Journée nationale contre l’épilepsie et la grève dabs le secteur de l’enseignement sont les principaux sujets traités par la presse marocaine parue ce lundi.+L’Économiste+ rappirte qu’une série de grèves perlées sera bientôt enclenchée dans les différentes villes et provinces du Maroc. C’est ce que vient d’annoncer la Confédération démocratique du travail (CDT). La centrale annonce également des marches et sit-in de contestations et ce, dès dimanche prochain, 19 février. S’ensuivront une grève générale dans la fonction publique ainsi qu’une marche nationale de contestations.

A la veille de ce débrayage, la CDT appelle l’ensemble de ses syndicalistes et des citoyens à se mobiliser massivement pour traduire la grogne sociale et dénoncer les spéculations tous azimuts. Selon les sources du journal à la CDT, il s’agit d’une série de grèves perlées « pour contester les niveaux inquiétants des hausses des prix des fruits et légumes, viandes et autres produits de grande consommation ».

+Les Inspirations Éco+ écrit qu’il a fallu que les prix des denrées alimentaires, et principalement ceux de la viande et des légumes, explosent, à l’approche du mois sacré de Ramadan, pour que le gouvernement s’empresse d’apaiser les tensions qui étaient sur le point d’éclater. Les missions de contrôle et les investigations, diligentées par les commissions mixtes provinciales, ont conduit à la découverte d’entrepôts clandestins dans lesquels des tonnes de produits alimentaires étaient stockés.

A titre d’exemple, le prix du kilo de tomates de chez l’agriculteur est compris entre 4 et 5 DH durant les périodes les plus délicates alors que sur le marché, la tomate atteint 12 DH le kilo. Mais depuis l’intervention des autorités locales, les incidences se sont vite fait sentir. Pour la viande, il faut s’attendre à un retour aux prix similaires de l’année dernière d’ici le mois de Ramadan, à savoir entre 70 et 75 DH le kilo.

+Le Matin+ fait svaoir que la deuxième édition des Africa Business Days-Dakhla Round a démarré ses travaux lundi. Cet événement célèbre l’intégration économique et le co-développement dans la coopération Sud-Sud. La première journée a été marquée par deux moments forts. Le premier est la signature d’un mémorandum d’entente entre la région de Dakhla-Oued Eddahab, la Chambre de commerce et d’industrie du Vaucluse (département français situé dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur) et la Chambre africaine de commerce et de services.

Selon la publication, l’objectif est de créer un centre de formation hôtelière à Dakhla. Second moment fort : la lecture par le président de la Chambre de commerce suisse au Maroc, Christophe De Figueiredo, de la «Note d’intention» relative à la mise en œuvre du «Dakhla International Business Center». À travers cette note, des Chambres de commerce européennes annoncent leur souhait d’ouvrir des antennes à Dakhla.

+L’Opinion+, qui s »intéresseà l’économie bleue, rapporte que le Chef du gouvernement a annoncé la création d’une Commission interministérielle pour le développement de l’économie bleue (CIDEB). Cette instance a pour objectif de veiller à la cohérence des projets et programmes présentés par les départements concernés et de statuer sur les grandes décisions qui impactent l’économie bleue dans son ensemble.

Le gouvernement veut ainsi placer l’économie bleue comme priorité de l’action du gouvernement, surtout que le secteur pèse environ 3% du PIB et que le Maroc dispose d’un large espace maritime et d’une zone économique maritime exclusive de 1.2 million de km2. Mais si les initiatives sont salutaires pour conserver cette richesse, l’absence de stratégie à long terme et le manque de concertation avec les acteurs pourraient constituer un frein au plein déploiement de cette vision, estime le quotidien.

+Al Bayane+ indique que la Fédération nationale de l’enseignement (FNE) envisage d’organiser une grève nationale les 20 et 21 février 2023. Il faut dire que cette décision a été prise par le bureau national de cette instance syndicale lors de sa réunion extraordinaire tenue les 11 et 12 février.

Selon un communiqué de la FNE, cité par le journa, cette grève sera ponctuée par des sit-in qui seront tenus, lundi 20 février 2003, devant les directions provinciales du ministère de l’éducation nationale dans tous les territoires du Royaume. La FNE justifie sa décision en endossant l’entière responsabilité au gouvernement, notamment le département de tutelle quant à la tension que connaît le secteur, qui selon elle, fait prévaloir une «approche répressive».

+Al Massae+ fait svaoir que la Ligue marocaine contre l’épilepsie (LMCE) a célébré lundi la Journée nationale contre l’épilepsie, en vue de sensibiliser le grand public à cette maladie qui touche 400.000 personnes au Maroc.

En célébrant cette journée, la LMCE vise « à amener les gens à parler de cette maladie afin de lutter contre les idées reçues et pour que les personnes atteintes se sentent moins seules », a indiqué la Ligue dans un communiqué, expliquant qu’il s’agit d’une maladie neurologique chronique qui correspond à des décharges électriques anormalement élevées dans le cerveau, se traduisant par des crises spontanées, souvent très brèves, mais qui peuvent varier en intensité.