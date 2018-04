Social, Ã©conomie et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce vendredi se focalisent sur nombre de sujets notamment le dossier de l’emploi, le stress hydrique, la subvention des associations et l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du Raja de Casablanca.+ Assabah+ rapporte que le chef de l’ExĂ©cutif considère le dossier de l’emploi comme faisait partie des prioritĂ©s de son Ă©quipe. Citant El Othmani, la publication Ă©crit que la question de l’emploi revĂŞt une grande importance et fait partie des prioritĂ©s du gouvernement, en rappelant les mesures consignĂ©es dans la loi de finances 2018 au profit des employĂ©s et des entreprises.

Le Plan national de la promotion de l’emploi, pour rappel, ambitionne de crĂ©er 1,2 million de postes, en plus d’amĂ©liorer l’accès Ă l’emploi de près d’un million d’inactifs. Il est aussi question d’accompagner la crĂ©ation de quelque 20.000 petites entreprises.

Le Chef de gouvernement s’engage personnellement, selon le jorunal, Ă faire aboutir ce grand chantier. Ce qui sera sans doute une grande tâche dont la rĂ©ussite ne dĂ©pend pas que de l’ExĂ©cutif, mais d’autres facteurs aux niveaux national et international.

+Al Massae+ s’intĂ©resse Ă l’analyse faite des images satellite et qui place le Maroc dans la liste noire des pays menacĂ©s de soif. Se basant sur un rĂ©cent rapport de l’Institut international des ressources hydriques, le journal fait savoir que quatre pays, Ă savoir le Maroc, l’Espagne, l’Inde et l’Irak seraient rĂ©ellement menacĂ©s par une pĂ©nurie d’eau. Ce constat a Ă©tĂ© relevĂ© suite Ă l’analyse des donnĂ©es du système satellitaire mis en place pour faire le suivi des rĂ©serves en eau de plus de 500.000 barrages dans le monde.

L’Institut rapporte ainsi que le Maroc, malgrĂ© les prĂ©cipitations de ces dernières semaines, connaĂ®t actuellement les plus faibles rĂ©serves en eau depuis plusieurs dĂ©cennies. La mĂŞme source fait remarquer que la dernière fois que le Maroc a connu pareille situation, plus de 700.000 personnes vivant de l’agriculture avaient souffert de la baisse sensible de la rĂ©colte cĂ©rĂ©alière qui s’en Ă©tait ensuivie. Sur la base de ces conclusions, on devrait s’attendre Ă une aggravation du stress hydrique dans le royaume durant les annĂ©es Ă venir.

Par ailleurs, la publication explique que pour l’Institut international, la liste noire serait formĂ©e d’au moins une dizaine de pays, dont le Maroc, si on ajoute Ă la pĂ©nurie des rĂ©serves en eau la mauvaise gestion hydrique, l’augmentation continue de la demande et l’effet des changements climatiques.

Selon les donnĂ©es satellitaires, rapporte le quotidien, la ville de Cap Town pourrait ĂŞtre la première ville dans le monde oĂą l’eau pourrait disparaĂ®tre complĂ©tement si aucune mesure n’est prise en urgence. Pour l’Institut, il ne fait aucun doute que le compte Ă rebours a commencĂ©.

+L’Economiste+ revient sur la subvention des associations. Environ 1 milliard de dirham, dont 40 millions provenaient des rĂ©gions, est distribuĂ© Ă des associations pour intervenir dans les secteurs sociaux, relève le quotidien, se demandant comment « s’assurer que l’argent arrive bien lĂ oĂą il devrait l’ĂŞtre », dans la mesure oĂą les dĂ©perditions entre les intentions et les rĂ©alisations sont rĂ©gulièrement pointĂ©es du doigt.

Les consignes des « donneurs d’ordre », en l’occurrence l’Etat, fixent les orientations, mais ont besoin d’un travail de portage pour les faire vivre, souligne-t-il.

+Al Bayane+ aborde le secteur halieutique. La promotion du secteur est « tributaire d’un engagement fort en termes d’assainissement de ses rouages forts dĂ©ficients ».

La ressource de qualitĂ© est quasiment concentrĂ©e dans le large des provinces sahariennes rĂ©cupĂ©rĂ©es, indique-t-il, estimant que ces rĂ©gions du sud, riches en matière premières, connaissent certes un essor socioĂ©conomique ascendant, mais n’empĂŞche que le conflit artificiel « vilement orchestrĂ© par la junte algĂ©rienne » fait Ă©galement concentrer « nos vaillantes forces militaires sur tous les points frontaliers pour prĂ©server notre pays de toute Ă©ventuelle invasion ou spoliation ».

Au registre sportif, +Al Khabar+ rapporte que le Raja de Casablanca tient son assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire ce vendredi dans un hĂ´tel casablancais. Une AG reportĂ©e Ă plusieurs reprises jusqu’Ă ce que le prĂ©sident sortant, Said Hasbane, annonce sa dĂ©mission et fixe la date du 13 avril pour la tenue d’un AG extraordinaire.

Cette AG sonne la fin du bras de fer entre Hasbane et les adhĂ©rents qui a durĂ© plus d’un an et demi. Ces dĂ©tracteurs jugent son bilan nĂ©gatif, tandis que le prĂ©sident sortant dĂ©fend son mandant Ă la tĂŞte du Raja durant lequel l’Ă©quipe a remportĂ© la coupe du trĂ´ne et a assurĂ© une qualification Ă la coupe de la CAF, tout en restant dans la course pour le titre cette annĂ©e.

Selon le jorunal, Hasbane va se retirer sans faire des vagues en cĂ©dant la gestion du club cette saison Ă un « comitĂ© de sages », prĂ©sidĂ© par Mohamed Aouzal. Ce dernier a dĂ©jĂ commencĂ© les tractations pour trouver une sortie de crise et devra trouver des remèdes Ă l’Ă©tat des finances de l’Ă©quipe et ses dettes abyssales.

Pour permettre au comitĂ© provisoire de gĂ©rer le club dans la sĂ©rĂ©nitĂ©, Mohamed Aouzal a invitĂ© Mohamed Boudrika et Said Hasbane Ă rejoindre son comitĂ© en raison de leurs connaissances profondes des rouages du club. Ils seront soutenus par d’autres figures imposantes comme Abdallah Ghalam, Ahmed Amor, Abdelhamid Souiri et Abdeslam Hanat, tous anciens prĂ©sidents du Raja.

Si les différentes parties respectent leurs engagements, le Raja pourra jouer le derby du samedi avec le sentiment de stabilité au niveau de la direction du club et un plan de sauvetage financier qui permettra aux joueurs de mieux aborder le reste des échéances tant sur le plan du championnat national que celui de la Coupe de la CAF.