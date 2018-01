Social, enseignement et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce lundi consacrent de larges commentaires Ă la situation de la Caisse marocaine des retraites, Ă la problĂ©matique de la rĂ©forme du système Ă©ducatif et au CHAN-2018.« Une Caisse proprement mise au pillage par de hautes hiĂ©rarchies administratives s’accordant toutes sortes d’avantages », relève +l’Economiste+.

« Pour l’instant, personne ne parle de sanctionner ce pillage de l’argent public. Personne n’Ă©voque l’idĂ©e d’identifier ceux des responsables qui ont signĂ© des promotions-turbo, des intĂ©grations, exonĂ©rations fiscales, rachats…Ils ont pourtant apportĂ© leur concours au saccage de cette couverture sociale.

Un seul chiffre : le dĂ©ficit technique a Ă©tĂ© multipliĂ© par 5 en trois ans ! On dirait presque que la razzia a Ă©tĂ© d’autant plus forte qu’on savait le système fragile », explique la  publication.

Abordant la problĂ©matique de la rĂ©forme du système Ă©ducatif, notamment les propos du Chef du gouvernement affirmant que seuls les mĂ©nages aisĂ©s paieraient les droits d’inscription Ă l’enseignement supĂ©rieur, +Al Massae+ rĂ©plique que les enfants des familles aisĂ©es n’inscrivent pas leurs enfants dans les institutions publiques, mais, afin qu’ils garantissent probablement des diplĂ´mes et des emplois, les envoient Ă l’Ă©tranger ou dans les instituts privĂ©s avec une mensualitĂ© qui dĂ©passe parfois le salaire d’un fonctionnaire.

Le gouvernement, qui s’est empĂŞtrĂ© dans l’adoption d’un projet de loi ouvrant la voie Ă la suppression de la gratuitĂ© de l’enseignement public, « semble nous faire avaler l’hameçon » et « insulter l’intelligence » des Marocains, car il obligera la classe moyenne Ă payer cher le prix de cette rĂ©forme, estime le quotidien.

+Assabah+ indique que le dĂ©bat sur la rĂ©forme de l’enseignement a Ă©tĂ© dĂ©tournĂ© des vrais dĂ©fis auxquels est confrontĂ©e l’Ă©cole marocaine. Toutes les critiques ont visĂ© la levĂ©e de la gratuitĂ© de l’enseignement, alors que le dĂ©bat aurait dĂ» ĂŞtre portĂ© sur la qualitĂ© de l’enseignement Ă dispenser et l’obligation pour le gouvernement de mettre en Ĺ“uvre toutes les dispositions de la loi se rapportant Ă la rĂ©forme du système de l’Ă©ducation, de la formation et de la recherche scientifique, affirme le journal.

Il fallait par exemple obliger le gouvernement à agir de telle sorte que les Marocains puissent recevoir un enseignement de qualité et que les élèves en situation de vulnérabilité, notamment dans les zones rurales, soient en mesure de bénéficier du transport et de fournitures scolaires, suggère-t-il.

CĂ´te sport, +Al Akhbar+ rapporte que le ComitĂ© d’organisation du CHAN compte Ă©pater les spectateurs en organisant un show inĂ©dit pour effacer des mĂ©moires le triste spectacle de la cĂ©rĂ©monie d’ouverture de la Coupe du monde des clubs en 2013.

Le quotidien fait savoir que la cérémonie ne durera pas plus de 30 minutes au complexe Mohammed V de Casablanca et comportera des spectacles sons et lumières qui vont intégrer des troupes folkloriques.

Pour rĂ©ussir un show de bonne qualitĂ© et une retransmission des matchs selon des normes modernes, la publication ajoute que l’Ă©clairage des stades de Casablanca et Tanger a Ă©tĂ© renforcĂ© pour atteindre une puissance maximale.

De son cĂ´tĂ©, la CAF a exigĂ© de procĂ©der Ă des tests de l’Ă©clairage et du fonctionnement des stades de Casablanca, Agadir, Marrakech et Tanger. C’est pour cette raison que la FĂ©dĂ©ration marocaine de football a programmĂ© une rencontre amicale entre le Maroc et le Cameroun le samedi dernier, et le match du Kawkab de Marrakech contre le Wydad demain au grand stade de Marrakech.

Une rencontre qui fera office de rĂ©pĂ©tition grandeur nature du cordon de sĂ©curitĂ© chargĂ© de sĂ©curiser les alentours du stade, ainsi que le service du transport qui se chargera d’acheminer les supporters du centre-ville de Marrakech Ă l’enceinte du stade. Plusieurs observateurs de la CAF seront prĂ©sents au stade pour assister Ă l’organisation du match et Ă©tablir un rapport qui sera adressĂ© Ă l’instance du football africain.