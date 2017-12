Social et Ã©conomie s’imposent Ã  la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mardi consacrent leurs commentaires Ă nombre de sujets notamment le dialogue social, l’amende applicable aux piĂ©tons, la facture Ă©nergĂ©tique, la flexibilitĂ© du dirham marocain et la vente via internet.+Al Alam+, qui aborde la reprise du dialogue social, estime que « cette session ne permettra pas de prendre des dĂ©cisions » concernant les revendications dĂ©jĂ prĂ©sentĂ©es au chef du gouvernement par les syndicats les plus reprĂ©sentatifs, faisant savoir que « l’ordre du jour de ces rĂ©unions Ă venir ne serait qu’un dialogue pour le dialogue ».

Ce comportement adoptĂ© par le gouvernement ne fait que dĂ©senchanter les centrales syndicales, qui constatent une tendance Ă reprendre Ă zĂ©ro pour atermoyer encore davantage, relève-t-il, notant que l’exĂ©cutif veut mener des nĂ©gociations d’abord pour institutionnaliser le dialogue social, des nĂ©gociations qui risquent de durer assez longtemps sans parvenir Ă aucun accord.

+L’Economiste+ revient sur la nouvelle sanction appliquĂ©e aux piĂ©tons. Le journal dĂ©nonce un manque de communication avant l’application de cette mesure.

Quelques fois, l’agent dĂ©tourne le regard pour ne pas avoir Ă dĂ©fendre seul une mesure que personne n’a expliquĂ©e, constate-t-il, dĂ©nonçant le peu de cas fait des Ă©lecteurs et des contribuables pour les informer de ce qui les concerne.

Au registre Ă©conomique, +LibĂ©ration+ fait observer que le report sine die de la mise en place de la flexibilitĂ© du dirham, un mĂ©canisme jugĂ© capital par les instances internationales, a alimentĂ© les dĂ©bats et suscitĂ© l’intĂ©rĂŞt de presque tout un chacun.

Des opinions, voire des jugements de valeur sur les risques d’une telle mesure, se sont multipliĂ©s, mettant tantĂ´t en exergue la nĂ©cessitĂ© du renforcement de la souverainetĂ© de la banque centrale, tantĂ´t les risques de survenance de pratiques spĂ©culatives par les banques marocaines, sans oublier la crainte qu’une telle mesure risque de dĂ©grader la compĂ©titivitĂ© des entreprises marocaines, dans le cas oĂą le dirham perdrait de sa valeur, commente-t-il.

+Al Bayane+ relève que les ventes via internet affichent une nette croissance d’une annĂ©e Ă l’autre. En tĂ©moignent les derniers chiffres publiĂ©s par le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’Ă©conomie numĂ©rique.

Les transactions Ă©lectroniques ont presque doublĂ© en l’espace de deux ans. Elles passent de 2.500 en 2015 Ă 4.800 Ă fin septembre 2017, soit 2 milliards de dirhams de « transactions en 9 mois. Ce rebond s’explique notamment par le renforcement du dispositif rĂ©glementaire, juridique et technique rĂ©gissant le secteur, note la publication.

+Al Alam+ rapporte que la facture Ă©nergĂ©tique a enregistrĂ© une hausse d’environ 29%. Selon l’Office des changes, citĂ© par le quotidien, importations du pĂ©trole et d’huiles Ă©nergĂ©tiques ont atteint 63 milliards de dirhams, soit le plus grand cout du total d’importations marocaines depuis trois ans. Selon des experts, les prix de l’Ă©nergie vont continuer Ă monter durant l’annĂ©e prochaine.