Social et sécurité au menu des quotidiens béninois

Le Retrait du droit de grĂšve et la nomination des directeurs de la Police RĂ©publicaine sont au menu des journaux bĂ©ninois parus vendredi.‘’S’en remettant Ă la Cour sur le retrait du droit de grĂšve : HoungbĂ©dji dĂ©fend le vote du Parlement », Ă©crit Le Matinal lĂ oĂč le TĂ©lĂ©gramme affiche : ‘’Retrait du droit de grĂšve aux magistrats : HoungbĂ©dji compte sur la Cour pour baisser la tension ».

La Nation, sous le titre ‘’Dossier Cos-LĂ©pi et retrait du droit de grĂšve, Me Adrien HoungbĂ©dji clarifie »,  revient sur les propos du prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, Adrien HoungbĂ©dji qui a « expliquĂ© que c’est avec pincement au cƓur que l’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© les propositions de loi qui suppriment le droit de grĂšve Ă certains fonctionnaires de l’Etat. (
.) Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise pour protĂ©ger les populations qui payent le lourd tribut des grĂšves perlĂ©es surtout des magistrats et des agents de santĂ© ».

Quotidien Kini-Kini conclut Ă ce propos en citant Adrien HoungbĂ©dji qui explique la suppression du droit de grĂšve Ă certains fonctionnaires par les ‘’abus » observĂ©s chez beaucoup d’entre eux.

‘’Commandement de la Police RĂ©publicaine, Nazaire HounnonkpĂš et SoumaĂŻla Yaya confirmĂ©s », peut-on lire Ă la une de Le Matinal. Quotidien NokouĂ©, lui, arbore ce titre : ‘’Conseil des ministres, Nazaire HounnonkpĂš confirmĂ© Ă la tĂȘte de la Police RĂ©publicaine ».

Le TĂ©lĂ©gramme, parlant des conclusions du conseil des ministres, titre : ‘’Nazaire HounnonkpĂš et SoumaĂŻla Yaya, Dg et Dga de la Police RĂ©publicaine ».

‘’GrĂšves des magistrats, dans les hĂŽpitaux et autres secteurs de l’administration, les syndicats abusent de leurs droits, les populations en font les frais ».

Nouvelles Mutations, pour sa part, titre : ‘’Paralysie gĂ©nĂ©rale de l’administration publique, quand Talon tire le diable par la queue ».