SociÃ©tÃ©-Retro : santÃ© et trÃªve sociale ont dominÃ© l’actualitÃ© en 2017

L’ouverture du 5è Centre hospitalier Universitaire (CHU) en Côte d’Ivoire, sis dans la commune de Cocody et l’accalmie au niveau du front social des suites de plusieurs semaines d’échanges entre les fonctionnaires et le gouvernement sont les principaux sujets de société qui ont dominé l’actualité en 2017.La fin de l’année 2017 a été marquée par d’importantes inaugurations d’infrastructures dans le domaine de la santé  parmi lesquelles  le 5è CHU du pays, le quatrième qu’abrite la capitale économique ivoirienne.

D’un coût total de 34 milliards FCFA, cet édifice bâti sur un site de 4,5 hectares avec une superficie d’environ 36 000 m2 dans le quartier d’Angré est situé dans la commune de Cocody.

A cette occasion, le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara qui a lui-même présidé la cérémonie d’ouverture a annoncé la construction de 3 hôpitaux militaires à Korhogo (nord), Bouaké (centre) et Daloa (centre-ouest).

Le projet a été mis en place  en 2009  dans le cadre de l’indemnisation des victimes de déchets toxiques déversés par le navire Probo Koala.

Dans la même veine, le  premier centre de radiothérapie de Côte d’Ivoire, logé au Centre hospitalier universitaire de Cocody a été ouvert. Selon le ministère de la santé,  ce  centre, entièrement financé par l’Etat de Côte d’Ivoire pour un montant global de 13,6 milliards FCFA est  bâti sur une superficie de 11 599 m2, comprend 4 bâtiments, des aménagements extérieurs et 2 bunkers.

Ce centre permettra de traiter  entre 160 et 200 patients par jour et par bunker. Toujours dans le domaine de la  santé, la Côte d’Ivoire a accueilli,  cette année, plusieurs activités internationales parmi lesquelles l’on  note  la 19ème  édition de la Conférence internationale sur le Sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique (ICASA en Anglais).

Ce sont  plus de 6000 personnes venues des quatre coins du monde qui ont participé du 4 au 9 décembre à cette conférence autour du thème, ‘’l’Afrique : une approche différente vers la fin du Sida ».

Cette tribune a  été l’occasion pour le chef de l’exécutif ivoirien, d’annoncer un  investissement de 21 milliards de FCFA visant à infléchir le taux d’infection de 2,7 % à 1 % sur la période 2018-2020.

Par ailleurs, le gouvernement ivoirien et les fonctionnaires ont signé  dans le mois d’août  à Abidjan, une trêve sociale de cinq ans  mettant ainsi fin à  plusieurs mois de remous sociaux qui avaient secoué  et paralysé plusieurs secteurs d’activité du pays en début d’année.

Les fonctionnaires ivoiriens étaient entrés en grève pour demander  entre des augmentations de salaires, le paiement d’arriérés de primes et dénonçaient la  réforme de la retraite.