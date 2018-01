Sofia fait peau neuve mais suffoque pour la présidence bulgare de l’UE

Sofia a fait peau neuve pour accueillir jeudi les commissaires europĂ©ens Ă l’occasion du lancement de la première prĂ©sidence bulgare de l’Union europĂ©enne, mais sans toutefois parvenir Ă se dĂ©barrasser du smog qui Ă©touffe la ville chaque hiver.

Membre le plus pauvre, mais parmi les plus enthousiastes de l’UE, la Bulgarie s’apprĂŞte Ă accueillir en grande pompe jeudi la Commission au grand complet, ainsi que le prĂ©sident du Parlement europĂ©en Antonio Tajani, et le prĂ©sident du Conseil europĂ©en Donald Tusk.

Pour l’occasion, le Palais de la culture, principal centre des congrès construit en 1981 sous le rĂ©gime communiste, a subi une rĂ©novation complète et les nids-de-poule des rues avoisinantes ont Ă©tĂ© rebouchĂ©s.

L’accès Ă l’aĂ©roport de Sofia a Ă©tĂ© facilitĂ© par la construction en catastrophe, en plein hiver, d’une voie routière spĂ©ciale dont le projet datait de 2004.

Les dĂ©lĂ©gations seront conduites en voitures Ă©lectriques destinĂ©es Ă illustrer la volontĂ© des autoritĂ©s de lutter contre la pollution et d’Ă©carter la menace de sanctions europĂ©ennes dans ce dossier.

Car Sofia reste l’une des capitales les plus polluĂ©es d’Europe, en raison notamment d’un parc automobile vieillissant et de l’usage rĂ©pandu du chauffage au bois et au charbon.

Comme chaque hiver, un smog Ă©pais s’est installĂ© sur la ville, prenant les visiteurs aux narines dès leur descente d’avion.

Alors que la concentration de particules fines dans l’air s’est rĂ©vĂ©lĂ©e cette semaine entre deux et quatre fois fois supĂ©rieure aux normes maximales autorisĂ©es, la mairie de Sofia a ordonnĂ© un lavage inhabituel des rues.

Par ailleurs, des stations mobiles de contrĂ´le des gaz d’Ă©chappement ont Ă©tĂ© mises en place, alors que 43% des vĂ©hicules ont plus de vingt ans, ceux de moins de six ans constituant 3,6% Ă peine du parc.

Le conseil municipal de Sofia doit se rĂ©unir le 25 janvier pour dĂ©cider d’introduire la gratuitĂ© des transports urbains les jours de pollution importante ainsi qu’une limitation de la circulation en centre-ville.

Les Ă©lus doivent par ailleurs dĂ©cider dans les prochains mois d’interdire dĂ©finitivement la circulation des charrettes Ă cheval, un moyen de transport non-polluant, que des communautĂ©s parmi les plus indigentes de la capitale, souvent des Roms, utilisent pour la rĂ©cupĂ©ration de matĂ©riaux et d’objets usagĂ©s.