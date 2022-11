SOGECO participe à la 6e édition de Mauritanides

Mauritanides est un événement incontournable qui rassemble tous les acteurs de l’industrie minière, des hydrocarbures et des énergies renouvelables.SOGECO, partenaire de Bolloré Transport & Logistics, participera à la 6e édition de Mauritanides, la plus grande conférence de la région sur les mines, le pétrole & gaz et les énergies renouvelables, qui se tiendra à Nouakchott du 22 au 24 novembre 2022. À cette occasion, Sid Ahmed ABEIDNA, Président-directeur général de SOGECO interviendra à trois reprises pour parler d’une part des solutions venant améliorer les ressources minières et énergétiques de la Mauritanie et d’autre part de la stratégie de recrutement local mise en place par SOGECO pour soutenir le développement de ses activités dans le pays.

Mauritanides est un événement incontournable qui rassemble tous les acteurs de l’industrie minière, des hydrocarbures et des énergies renouvelables. Pour cette nouvelle édition, plus de 2 000 participants sont attendus et 100 exposants seront présents pour y présenter leur expertise et leurs solutions dédiées au secteur.

Implanté en Mauritanie depuis 1972, SOGECO y a développé une large gamme de services logistiques offrant à ses clients locaux et internationaux des solutions de bout en bout et des prestations sur-mesure dans différents secteurs incluant principalement l’énergie (pétrole & gaz) et l’exploitation minière mais aussi les matières premières agricoles, les produits alimentaires et l’aide humanitaire.

En 2021, la société s’est illustrée en décrochant un contrat logistique majeur qui s’inscrit dans le cadre du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Les équipes de SOGECO sont notamment responsables de la mise en place d’une base logistique servant au stockage et au transport de tubulaires ainsi que de structures offshore hors gabarit (15-Nov 2021). Plus de 180 000 tonnes de fret seront transportées pour soutenir le développement de la plateforme d’exploitation du champ gazier.

« SOGECO est une société au savoir-faire reconnu dans la logistique gazière, pétrolière et minière et le secteur de l’énergie grâce à son expérience dans la gestion de grands projets industriels. Notre succès repose sur des compétences métiers et une connaissance du terrain mais aussi sur une politique de recrutement local qui va de pair avec le développement de nos activités. Aussi, notre participation à cette sixième conférence de Mauritanides est l’occasion de partager avec tous les acteurs présents notre vision du métier dans tous ses aspects mais aussi de discuter ensemble des grands enjeux à venir et nouvelles opportunités. » a déclaré Sid Ahmed ABEIDNA, Chairman de SOGECO.

Programme de conférences SOGECO :

22 novembre 2022

• 11h30-12h30 : Panel « Améliorer les ressources minières et énergétiques de la Mauritanie pour

le monde ».

• 15h30-15h45 : « Stratégie de contenu local en Mauritanie et renforcement de l’attractivité des

talents. »

23 novembre 2022

• 9h30-11h00 : Panel : « Les prochaines étapes pour un contenu local durable dans les industries

extractives et les chaînes d’approvisionnement »

Plus d’informations ici :

https://www.mauritanidesmr.com/?lang=fr

À propos de SOGECO

Implanté en Mauritanie depuis 1972, SOGECO propose à ses clients locaux et internationaux des solutions logistiques de bout en bout incluant notamment le transit, freight Forwarding, Shipping Agency, Airfreight, Meet & Greet, le dédouanement, l’entreposage et le transport de marchandises (OOG – Fangerous goods). La société possède également une solide expertise dans différents secteurs tels que l’énergie (pétrole & gaz), l’exploitation minière, les matières premières agricoles, les produits alimentaires et l’aide humanitaire. Elle emploie aujourd’hui près de 350 personnes réparties au sein de ses différentes structures opérationnelles et réseau d’agences situées à Nouakchott et Nouadhibou.

Contacts presse

Emilie DEPINA, Directrice Projets – SOGECO Mauritanie

T +222 42 55 01 80 – emilie.depina@sogeco-sa.mr

Cindy PATAN, Responsable Relations Médias – Bolloré Transport & Logistics

T +33 1 46 96 49 75 / +33 7 72 40 49 75 – cindy.patan@bollore.com