Soixante-quatorze millions d’euros de Berlin la création d’emplois en Ethiopie

L’Ethiopie et l’Allemagne ont signé jeudi des accords financier et technique d’un montant de 74,5 millions d’euros pour des projets créateurs d’emplois.Les accords ont été signés par le ministre éthiopien des Finances, Admasu Nebebe et l’ambassadeur d’Allemagne en Ethiopie, Brita Wagener.

L’accord technique vise à financer trois projets d’un montant total de 28 millions d’euros et sera mis en œuvre par l’intermédiaire de la branche technique de l’Agence allemande de coopération au développement (GIZ).Les projets sont une initiative spéciale intitulée « Formation et création d’emplois : Partenariat pour l’emploi et petites et moyennes entreprises, promotion des PME avec l’Ethiopie, réintégration sociale et économique des ex-combattants et groupes touchés par les conflits, et gouvernance foncière en Ethiopie ».

De même, une convention d’un montant de 46,5 millions d’euros servira à financer deux projets qui renforcent l’intégration sociale et économique de la région concernée et constituent un financement de l’éducation.

L’intégration sociale et économique dans la région concernée sera mise en œuvre conjointement avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) avec une enveloppe de 10 millions d’euros.