Soldats israÃ©liens pris Ã  partie: dÃ©tention prolongÃ©e pour une Palestinienne

Un tribunal militaire israĂ©lien a prolongĂ© jeudi une nouvelle fois la garde Ă vue d’une adolescente palestinienne devenue, grâce Ă une vidĂ©o virale de soldats pris Ă partie, une figure de la lutte contre l’occupation israĂ©lienne, a annoncĂ© l’armĂ©e.

Le tribunal d’Ofer, près de Ramallah en Cisjordanie occupĂ©e, a dĂ©cidĂ© de maintenir en garde Ă vue jusqu’Ă lundi Ahed Tamimi (16 ans) et sa mère Nariman (43 ans). La cousine d’Ahed, Nour Naji Tamimi (21 ans) doit ĂŞtre libĂ©rĂ©e dimanche « si aucun nouvel Ă©lĂ©ment de preuve n’est prĂ©sentĂ© d’ici là  », a ajoutĂ© une porte-parole militaire.

Quelques dizaines de Palestiniens ont manifestĂ© contre leur dĂ©tention près du siège du tribunal. Des soldats les ont dispersĂ©s avec des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes, a constatĂ© un photographe de l’AFP.

Les trois femmes sont les protagonistes d’images tournĂ©es le 15 dĂ©cembre dans le village de Nabi Saleh près de Ramallah, apparemment avec un tĂ©lĂ©phone portable, et qui ont fait le tour des rĂ©seaux sociaux et des mĂ©dias israĂ©liens et palestiniens.

Elles montrent Nour Naji Tamimi et Ahed Tamimi s’approcher de deux soldats israĂ©liens appuyĂ©s sur un muret, les bousculer, puis leur donner des coups de pied et de poing et des gifles. Nariman Tamimi intervient dans le remue-mĂ©nage, cherchant apparemment Ă s’interposer et Ă repousser les soldats de la cour de sa maison.

Les soldats, armĂ©s et casquĂ©s, demeurent impassibles, puis s’Ă©loignent Ă reculons.

Les trois Palestiniennes ont été arrêtées le 19 et le 20 décembre.

Les Tamimi se veulent Ă la pointe de la contestation Ă Nabi Saleh, théâtre frĂ©quent de manifestations contre l’occupation israĂ©lienne et de heurts.

CĂ´tĂ© israĂ©lien, les deux soldats ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralement fĂ©licitĂ©s pour leur retenue. Mais de nombreux internautes et certaines personnalitĂ©s se sont demandĂ© si les jeunes filles n’auraient pas dĂ» ĂŞtre arrĂŞtĂ©es sur le champ, et si les soldats Ă©taient Ă ce point prĂ©occupĂ©s par l’image de l’armĂ©e qu’ils acceptaient sans rĂ©agir ce qui ressemblait Ă une humiliation.

Des proches des Tamimi ont expliqué que les soldats avaient été pris à partie à cause des tensions créées par des heurts en cours au même moment à Nabi Saleh. Ils ont invoqué la nervosité suscitée chez les habitants par la présence de soldats jusque dans la cour de leur maison.

La famille a aussi arguĂ© de l’Ă©moi causĂ© par le fait qu’un de ses membres avait Ă©tĂ© gravement blessĂ© Ă la tĂŞte par une balle en caoutchouc israĂ©lienne lors des heurts.