Somalie: 13 shebab tuÃ©s dans une nouvelle frappe amÃ©ricaine

Les Etats-Unis ont annoncĂ© mercredi avoir tuĂ© 13 militants islamistes shebab lors d’une nouvelle frappe menĂ©e dimanche dans le sud de la Somalie.

« En coordination avec le gouvernement fĂ©dĂ©ral somalien, les forces amĂ©ricaines ont conduit une frappe aĂ©rienne contre des militants shebab au matin du 24 dĂ©cembre 2017, dans le sud de la Somalie, tuant 13 terroristes », a indiquĂ© dans un communiquĂ© le Commandement militaire amĂ©ricain pour l’Afrique.

Les États-Unis ont intensifié leurs opérations en Somalie ces dernières semaines, accélérant notablement le rythme de leurs attaques de drones contre les shebab et les jihadistes du groupe État islamique.

Les shebab, affiliĂ©s Ă Al-QaĂŻda, tentent depuis 2007 de renverser le fragile gouvernement central somalien, soutenu par la communautĂ© internationale et par les 22.000 hommes de la force de l’Union africaine.

Ils ont Ă©tĂ© chassĂ©s de Mogadiscio en aoĂ»t 2011 et ont ensuite perdu l’essentiel de leurs bastions. Mais ils contrĂ´lent toujours de vastes zones rurales d’oĂą ils mènent des opĂ©rations de guĂ©rilla et des attentats suicides, souvent dans la capitale, et contre des bases militaires, somaliennes ou Ă©trangères.

MĂŞme s’ils ne l’ont pas revendiquĂ©, ils ont Ă©tĂ© pointĂ©s du doigt pour l’attentat au camion piĂ©gĂ© du 14 octobre dans le centre de Mogadiscio, le plus meurtrier de l’histoire de la Somalie, qui a fait jusqu’Ă 512 morts.