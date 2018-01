Somalie: trois ministres limogés par le Premier ministre

Le Premier ministre somalien, Hassan Ali Khaire, a limogĂ© jeudi les ministres des Affaires Ă©trangères, de l’IntĂ©rieur et du Commerce, après des semaines de tensions entre le gouvernement et plusieurs leaders de clans.

« Le Premier ministre somalien a congĂ©diĂ© trois ministres, celui des Affaires Ă©trangères, Yusuf Garad Omar, celui du Commerce, Khadra Ahmed Duale, et celui de l’IntĂ©rieur, Abdi Farah Said. (Il) a nommĂ© des remplaçants pour les trois postes vacants », ont annoncĂ© dans un communiquĂ© les services de M. Khaire.

Le portefeuille des Affaires Ă©trangères a Ă©tĂ© confiĂ© Ă Ahmed Ise Awad, l’IntĂ©rieur Ă Abdi Mohamed Sabriye et le Commerce Ă Mohamed Abdi Hayr.

Les trois nouveaux venus sont issus des mĂŞmes clans que les ministres limogĂ©s, pour respecter l’Ă©quilibre clanique qui rĂ©gule la vie politique somalienne.

Aucune raison n’a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă ce remaniement. Mais il intervient après que certains leaders de clans ont exprimĂ© leur mĂ©contentement de ne pas ĂŞtre suffisamment consultĂ©s par le gouvernement, en fonction depuis mars 2017.

Le gouvernement somalien est aussi fragilisé par son échec à lutter contre les islamistes shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui tentent de le renverser.

Ceux-ci ont Ă©tĂ© chassĂ©s de Mogadiscio en aoĂ»t 2011 et ont ensuite perdu l’essentiel de leurs bastions. Mais ils contrĂ´lent toujours de vastes zones rurales d’oĂą ils mènent des opĂ©rations de guĂ©rilla et des attentats suicides, souvent dans Mogadiscio, et contre des bases militaires, somaliennes ou Ă©trangères.

MĂŞme s’ils ne l’ont pas revendiquĂ©, les shebab ont Ă©tĂ© pointĂ©s du doigt pour l’attentat au camion piĂ©gĂ© du 14 octobre dans le centre de la capitale, le plus meurtrier de l’histoire de la Somalie, qui a fait jusqu’Ă 512 morts.

Quelques jours Ă peine avant cet attentat, le ministre de la DĂ©fense et le chef de l’armĂ©e avaient tous deux dĂ©missionnĂ©, sans fournir aucune explication.