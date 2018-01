Somaliland: les députés adoptent pour la première fois une loi contre le viol

Les dĂ©putĂ©s du Somaliland ont adoptĂ©, pour la première fois de l’histoire de cette RĂ©publique autoproclamĂ©e, une loi punissant les auteurs de viols, saluĂ©e comme « une victoire pour les femmes » dans ce territoire musulman conservateur, a-t-on appris mardi soir auprès d’un dĂ©putĂ©.

« Cette loi est la plus utile jamais adoptĂ©e au Somaliland », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP le dĂ©putĂ© Mahdi Buba.

En raison de la sensibilité du sujet, il aura fallu sept ans de discussions avant que la loi soit finalement adoptée lundi à Hargeisa, capitale de ce territoire ayant déclaré en 1991 son indépendance du reste de la Somalie, État défaillant dont il se distingue par sa stabilité.

Quarante-six des 51 députés présents à la chambre basse du Parlement ont voté en faveur du texte, qui devra être approuvé par la chambre des « Ainés » (chambre haute) puis signée par le président pour entrer en vigueur.

« La tradition locale rĂ©compensait le violeur », a soulignĂ© M. Buba, rappelant que la victime d’un viol est souvent forcĂ©e Ă Ă©pouser son agresseur, principalement en raison de pressions de la part des chefs coutumiers et de sa famille, qui souhaite Ă©viter une humiliation publique et sait qu’il est quasi impossible de trouver un autre mari Ă une femme ayant Ă©tĂ© violĂ©e.

« Mais avec cette loi, un violeur sera sĂ©vèrement puni », avec une peine pouvant aller jusqu’Ă 30 ans de prison, a-t-il conclu.

La ministre somalilandaise des Affaires sociales Hinda Gani a de son cĂ´tĂ© saluĂ© une « victoire pour les femmes »: « C’est vraiment historique et j’espère vraiment que la chambre haute va l’adopter rapidement ».

Les juristes ayant militĂ© pour cette loi se sont eux montrĂ©s plus prudents: « Il est trop tĂ´t pour faire la fĂŞte car la loi doit encore passer devant la chambre haute, et cette dernière est plus conservatrice que la chambre basse », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Guled Ahmed Jama, qui s’attend Ă de longs dĂ©bats Ă la chambre des « AinĂ©s ».

SituĂ© dans le nord de la Somalie, le Somaliland n’est officiellement reconnu par aucun pays et est toujours considĂ©rĂ© par la communautĂ© internationale comme partie intĂ©grante de la Somalie.

Le Somaliland a Ă©lu en novembre un nouveau prĂ©sident, Muse Bihi. Les quelque 4 millions d’habitants de cette « RĂ©publique » semi-dĂ©sertique, stratĂ©giquement situĂ©e sur le golfe d’Aden, espèrent que cette troisième Ă©lection dĂ©mocratique depuis la dĂ©claration d’indĂ©pendance renforcera leur quĂŞte de reconnaissance internationale.

Ancienne Somalie britannique, le Somaliland a fusionnĂ© avec l’ancienne Somalie italienne Ă l’indĂ©pendance du pays en 1960. Puis il a fait sĂ©cession et s’est proclamĂ© indĂ©pendant en 1991, après la chute de l’autocrate Siad Barre.

Avec quelques années de retard sur le Somaliland, les autorités somaliennes planchent depuis 2014 sur un projet de loi punissant les crimes à caractère sexuel.