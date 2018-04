Sommet AmÃ©riques: soutien majoritaire aux frappes en Syrie, division sur le Venezuela

Une majoritĂ© des 33 pays du Sommet des AmĂ©riques ont soutenu les frappes occidentales en Syrie mais ils se sont divisĂ©s sur le Venezuela, la moitiĂ© du groupe, Etats-Unis en tĂŞte, avertissant qu’elle considèrerait la prĂ©sidentielle vĂ©nĂ©zuĂ©lienne de mai comme « illĂ©gitime » sans participation de l’opposition.

En ciblant durant la nuit de vendredi Ă samedi le rĂ©gime de Bachar al-Assad qu’ils accusent d’une attaque chimique le 7 avril, les Etats-Unis ont envoyĂ© « un message clair au rĂ©gime syrien », a dĂ©fendu le vice-prĂ©sident amĂ©ricain Mike Pence lors de la session plĂ©nière du Sommet.

« Nous n’accepterons pas ces attaques barbares, ni maintenant, ni jamais », a-t-il martelĂ© face aux responsables rĂ©unis Ă Lima, dont une quinzaine de chefs d’Etat. Il a dĂ©noncĂ© les « crimes d’un monstre » et appelĂ© les pays de ce qu’il considère comme « l’hĂ©misphère de la libertĂ© » Ă soutenir les frappes menĂ©es par les AmĂ©ricains, les Britanniques et les Français.

ReprĂ©sentant Donald Trump, qui a renoncĂ© au voyage pour se consacrer Ă la crise syrienne, Mike Pence a multipliĂ© samedi les entretiens bilatĂ©raux avec les dirigeants du continent, oĂą ces attaques menĂ©es conjointement avec la France et le Royaume-Uni ne font pas l’unanimitĂ©.

Traditionnellement critiques envers Washington, la Bolivie, Cuba et le Venezuela se sont montrés les plus virulents.

Le prĂ©sident bolivien Evo Morales a dĂ©noncĂ© « l’attaque irrĂ©flĂ©chie de Trump contre le peuple frère de Syrie ». Cuba a estimĂ© que cette « attaque atroce » « constitue une violation d’un Etat souverain, qui aggrave le conflit ». Et Caracas a fustigĂ© une attaque « impitoyable et injustifiĂ©e ».

Mais les responsables d’autres pays de la rĂ©gion ont surtout appelĂ© Ă la prudence, comme le prĂ©sident brĂ©silien Michel Temer qui a exprimĂ© sa « profonde prĂ©occupation face Ă l’escalade du conflit militaire en Syrie ».

Son homologue mexicain Enrique Peña Nieto a dĂ©noncĂ© les attaques chimiques, demandant la fin du recours Ă « ces instruments aux consĂ©quences si cruelles » « Ă travers le droit international ».

« Nous soutiendrons toujours les actions pour punir son usage et chercher son Ă©radication, mais nous lançons aussi un appel Ă la paix », a dit le prĂ©sident colombien Juan Manuel Santos.

– Washington veut isoler le Venezuela –

Mike Pence a Ă©galement menĂ© la charge contre le Venezuela, en pleine crise politique, Ă©conomique et humanitaire, qu’il a qualifiĂ© d' »Etat essentiellement dĂ©faillant », rĂ©pĂ©tant que les Etats-Unis ne resteraient « pas sans rien faire face Ă un Venezuela qui s’effondre ».

Le conclave rĂ©gional a dĂ©clarĂ© le prĂ©sident Nicolas Maduro persona non grata mais n’a pu se mettre d’accord sur une dĂ©claration commune, le groupe incluant des pays alliĂ©s du Venezuela comme Cuba et la Bolivie.

« Ils voulaient nous exclure du sommet et ce qu’ils ont obtenu est un Ă©chec. Ce fut un Ă©chec total », a rĂ©agi Nicolas Maduro dans un discours Ă Caracas devant quelques-uns de ses partisans.

Les Etats-Unis et les 16 pays du groupe de Lima, dont la Colombie, le BrĂ©sil, l’Argentine et le Chili, ont exigĂ©, dans une dĂ©claration commune, une Ă©lection prĂ©sidentielle « avec des garanties nĂ©cessaires pour un processus libre, juste, transparent et dĂ©mocratique, sans prisonniers politiques ». L’Ă©lection devra, selon eux, « inclure la participation de tous les acteurs politiques vĂ©nĂ©zuĂ©liens », dont l’opposition au prĂ©sident Nicolas Maduro.

Des Ă©lections « qui ne remplissent pas ces conditions manqueront de lĂ©gitimitĂ© et de crĂ©dibilitĂ© », selon la dĂ©claration.

Washington cherche Ă Ă©tablir « des sanctions supplĂ©mentaires, davantage d’isolement et de pression diplomatique » contre Caracas, afin de faire « reconnaĂ®tre que le Venezuela est une dictature », a dĂ©clarĂ© M. Pence, qui a transmis le soutien de Donald Trump Ă un groupe d’opposants vĂ©nĂ©zuĂ©liens Ă Lima.

M. Pence a annoncĂ© une aide humanitaire supplĂ©mentaire amĂ©ricaine de 16 millions de dollars, destinĂ©e aux VĂ©nĂ©zuĂ©liens – plusieurs centaines de milliers – qui ont fui vers d’autres pays d’AmĂ©rique latine.

« 5.000 VĂ©nĂ©zuĂ©liens fuient chaque jour leur pays dans le plus important exode de notre hĂ©misphère », a-t-il affirmĂ©, ajoutant que « neuf VĂ©nĂ©zuĂ©liens sur dix sont dĂ©sormais pauvres ».

Mike Pence s’en est pris Ă©galement Ă Cuba, qualifiĂ© de « rĂ©gime despotique ».

– Lutte contre la corruption –

De quoi faire oublier le thème officiel de ce Sommet: la corruption, qui vient justement de forcer le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski à démissionner, remplacé par Martin Vizcarra.

« PPK » a Ă©tĂ© emportĂ© par le scandale Odebrecht qui Ă©clabousse plusieurs dirigeants de la rĂ©gion dont l’ex-prĂ©sident brĂ©silien Luiz Inacio Lula da Silva et l’ancien vice-prĂ©sident Ă©quatorien Jorge Glas, tous deux derrière les barreaux.

Samedi, les dirigeants rĂ©unis Ă Lima ont adoptĂ© un « engagement sur la gouvernance dĂ©mocratique face Ă la corruption », mĂŞme si le texte de 57 points n’a pas de caractère contraignant.

Il incite aussi Ă inclure « des clauses anticorruption dans tous les contrats de l’Etat » et appelle Ă plus de transparence dans les comptes des partis, « principalement lors des campagnes Ă©lectorales ».