Sommet arabe 24 heures aprÃ¨s les frappes occidentales en Syrie

Vingt-quatre heures après des frappes occidentales contre la Syrie, l’Arabie saoudite accueille dimanche le sommet annuel des membres de la Ligue arabe qui devraient aussi discuter de l’Iran, du YĂ©men et de l’avenir de JĂ©rusalem.

L’Arabie saoudite a succĂ©dĂ© Ă la Jordanie Ă la prĂ©sidence tournante de cette organisation de 22 membres. Elle devrait oeuvrer pour une position dure et unifiĂ©e vis-Ă -vis de l’Iran, son grand rival au Moyen-Orient, estiment des experts.

Ryad et TĂ©hĂ©ran sont engagĂ©s depuis des annĂ©es dans des conflits par procuration, de la Syrie au YĂ©men, en passant par l’Irak et le Liban.

Le sommet arabe se rĂ©unit 24 heures après que les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France ont lancĂ© des frappes ciblĂ©es contre le pouvoir du prĂ©sident syrien Bachar al-Assad, alliĂ© Ă l’Iran et Ă la Russie, en reprĂ©sailles Ă une attaque chimique prĂ©sumĂ©e contre une enclave rebelle.

L’Arabie saoudite et le Qatar, qu’une crise oppose depuis 10 mois Ă propos de l’appui prĂ©sumĂ© de Doha Ă des groupes extrĂ©mistes, ont tous deux apportĂ© leur soutien Ă l’action militaire occidentale.

Ce genre de rĂ©union n’aboutit que très rarement Ă des actions concrètes. La dernière fois que la Ligue arabe, crĂ©Ă©e en 1945, a pris une dĂ©cision forte remonte Ă 2011, quand elle a suspendu la Syrie en raison des responsabilitĂ©s de son prĂ©sident dans la guerre.

Damas ne sera donc pas représentée au sommet dimanche.

– « Riposte aux crimes » –

Le roi Salmane d’Arabie saoudite prĂ©sidera la rĂ©union, qui se tient dans la ville de Dhahran, dans l’est du royaume, Ă environ 200 kilomètres des cĂ´tes iraniennes.

Le conflit syrien, certainement le plus complexe de la rĂ©gion, unit Ryad et ses alliĂ©s, qui soutiennent des rebelles principalement sunnites. L’Iran et son alliĂ© chiite du Hezbollah libanais sont engagĂ©s aux cĂ´tĂ©s du pouvoir de rĂ©gime de M. Assad.

L’Arabie saoudite a apportĂ© son « plein soutien » aux frappes de samedi, qui constituent selon elle « une riposte aux crimes » de Damas.

Le Qatar, qui a confirmĂ© sa participation au sommet malgrĂ© ses diffĂ©rends avec Ryad, a abondĂ© dans le sens saoudien en justifiant une action occidentale « contre des cibles militaires spĂ©cifiques utilisĂ©es par le rĂ©gime syrien dans ses attaques chimiques ».

Sur le YĂ©men, Ryad ne cesse de dĂ©noncer l’utilisation croissante de drones et de missiles « iraniens », tirĂ©s vers son territoire par les rebelles Houthis, maĂ®tres de la capitale Sanaa et de rĂ©gions septentrionales frontalières de l’Arabie saoudite.

Ryad, qui intervient militairement au YĂ©men depuis 2015 en soutien au gouvernement internationalement reconnu, cherchera certainement Ă mobiliser ses partenaires contre ce qu’elle qualifie d' »agression directe » de l’Iran, pourvoyeur selon elle d’Ă©quipements sophistiquĂ©s aux Houthis, estiment des experts. L’Iran dĂ©ment soutenir militairement les Houthis.

L’avenir de JĂ©rusalem est Ă©galement Ă l’ordre du jour du sommet arabe, alors que les Etats-Unis se prĂ©parent Ă y transfĂ©rer leur ambassade depuis Tel-Aviv après avoir reconnu JĂ©rusalem comme la capitale d’IsraĂ«l.

DĂ©but avril, le roi saoudien, âgĂ© de 82 ans, avait « rĂ©affirmĂ© la position inĂ©branlable du royaume sur la question palestinienne et les droits lĂ©gitimes du peuple palestinien Ă un Etat indĂ©pendant avec JĂ©rusalem comme capitale ».

Mais son fils, le puissant prince hĂ©ritier Mohammed ben Salmane, 32 ans, avait estimĂ© que les IsraĂ©liens avaient aussi le « droit » d’avoir leur propre Etat, envoyant un nouveau signal de rapprochement stratĂ©gique avec IsraĂ«l qui, comme Ryad, considère TĂ©hĂ©ran comme sa « bĂŞte noire ».