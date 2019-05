Sommet de l’OCI : Le ministre égyptien des Affaires étrangères se rend à la Mecque

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, se rendra mercredi à la Mecque pour participer à la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères pour la 14ème session du Sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), prévue le 31 mai dans la même ville.Par Mohamed Fayed

Cette réunion préparatoire devra traiter de nombreuses questions régionales et internationales présentant un intérêt pour les pays islamiques, et à leur tête la question palestinienne, le terrorisme et l’islamophobie, ainsi que les questions relatives à la coopération islamique.

Au cours de la réunion préparatoire, les ministres des Affaires étrangères devraient également adopter le projet de communiqué final, qui traite de toutes les questions liées à la Oumma islamique, avant de le soumettre aux dirigeants lors de la Conférence de l’OCI.

La 13ème conférence, tenue en avril 2016 à Istanbul sous le thème « L’unité et la solidarité pour la justice et la paix », avait insisté sur l’importance de l’unité et de la solidarité entre les pays membres pour trouver des solutions aux défis auxquels fait face le monde islamique.

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) est la plus grande organisation intergouvernementale après l’ONU. Regroupant 57 États membres, sa vocation est de promouvoir la coopération au sein du monde islamique dans les domaines économiques, sociaux et culturels, mais aussi en ce qui concerne la sauvegarde des lieux saints de l’Islam.