Sommet des trois bassins forestiers : la participation de la BDEAC

En effet, l’un des défis majeurs auquel font face ces trois bassins est celui de la déforestation. Afin de lutter contre ce fléau, le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo (F2BC) constitue le premier mécanisme de financement africain destiné à assurer la préservation du second poumon écologique mondial, à travers notamment le financement d’une transition économique durable de l’Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Est.

En participant à cet évènement majeur, l’objectif général de la BDEAC était de communiquer et d’informer une fois de plus sur deux principaux points : l’importance du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo qui est un outil novateur de coopération régionale pour le financement de l’action ; et l’accompagnement effectué par la BDEAC pour le financement des projets identifiés dans son plan d’investissement. Il s’agira ultérieurement de valoriser le modèle de gouvernance mis en place pour le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, modèle efficient dans le contexte africain de financement des actions climatiques, et de souligner les actions déjà menées par la BDEAC, afin d’ouvrir des perspectives de partenariat avec la Commission Climat du Bassin du Congo, dans cadre du financement des projets inscrits dans le plan d’investissement du Fonds.